Dünya Altın Konseyi'nden ramazan öncesi altın uyarısı: Acele etmeyin!

CNBC-e yayınında Berfu Güven'in sorularını yanıtlayan John Reade, altın piyasasında son aylarda görülen tarihi yükselişin kendisini dahi şaşırttığını ifade etti. Yaklaşık 40 yıldır altın piyasalarını izlediğini belirten Reade, 2025'in başında altının 4 bin doları aşmasını dahi beklemediğini, 5 bin 600 dolar seviyesinin ise öngörülerinin çok ötesinde olduğunu dile getirdi.

Yatırımcı profili değişti, oynaklık arttı

Altındaki sert fiyat hareketlerinin arkasında yatırımcı profilindeki değişimin yattığını vurgulayan Reade, özellikle Batılı bireysel yatırımcılar ve kaldıraçlı fonların piyasaya daha aktif girmesiyle oynaklığın arttığını söyledi. Bu yatırımcı grubunun hızlı alım-satım yapmasının volatiliteyi yükselttiğini kaydeden Reade, geçmişte altının ana alıcılarının merkez bankaları ve mücevher talebi olduğunu, bu talebin ise daha kalıcı nitelik taşıdığını ifade etti.

Trump faktörü ve ABD endişeleri

Reade, Batılı yatırımcıların altına yönelmesinde ABD'deki siyasi gelişmelerin etkili olduğunu belirtti. Trump yönetiminin söylemleri, faiz beklentileri ve ABD ekonomisine dair belirsizliklerin altını yeniden cazip hale getirdiğini söyleyen Reade, 2025'in ortalarından itibaren Batılı yatırımcıların güçlü biçimde piyasaya girdiğini aktardı.

"Dolar ve tahvile güven sorgulanıyorsa bu yıllar sürer"

Altındaki yükselişin kısa vadeli bir heves olmadığını vurgulayan Reade, ABD dolarına ve tahvil piyasasına duyulan güvenin aşınmasının uzun yıllara yayılan bir süreç olabileceğini belirtti. Bu nedenle yatırım talebinin önümüzdeki birkaç yıl boyunca güçlü kalabileceğini ifade etti.

"Fiyat değil, davranış önemli"

Mevcut seviyelerden alım yapılması konusunda uyarıda bulunan Reade, önemli olanın fiyat değil, piyasadaki davranış olduğunu söyledi. Şu anda bir düzeltme süreci yaşandığını kaydeden Reade, piyasada istikrar sağlanmadan alıma girmenin riskli olabileceğini vurguladı.

6 bin dolar ve sonrası ihtimal dahilinde

Altın için 6 bin dolar seviyesinin artık daha sık konuşulduğunu ancak halen mesafe bulunduğunu ifade eden Reade, 7 bin ve 10 bin doların teorik olarak mümkün olduğunu ancak kısa vadede olası görmediğini dile getirdi.

Merkez bankaları ve Türkiye vurgusu

Merkez bankalarının 2022'den sonra altın alımlarında belirgin bir artış yaşandığını kaydeden Reade, bu eğilimin önümüzdeki yıllarda da süreceğini söyledi. Türkiye'ye özel bir parantez açan Reade, Türkiye'nin altın rezervlerini yönetme biçimiyle birçok ülkeye kıyasla özgün ve öncü bir konumda bulunduğunu, altın alımlarının devam etmesinin şaşırtıcı olmayacağını belirtti.

Gümüş için net uyarı

Gümüşe ilişkin değerlendirmesinde ise oldukça temkinli konuşan Reade, gümüşün çok sert ve hızlı hareketler sergilediğini belirterek, mevcut seviyelerden yatırım yapmanın son derece riskli olduğunu ifade etti. Reade, kıymetli metallere yatırım yapmak isteyenlerin gümüşten önce altına yönelmesinin daha sağlıklı olacağını söyledi.