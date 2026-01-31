Tapuda yeni dönem başlıyor: Düşük bedel beyanına yakın takip!
Dumansız hava sahası genişliyor: Yarı açık alanlar da yasak kapsamına giriyor

Bir dönem tütünle mücadelede dünyaya örnek gösterilen Türkiye, kullanım oranlarındaki hızlı artışla küresel sıralamada 9'unculuğa yükselirken, Sağlık Bakanlığı kapalı alanlarda sigara yasağını genişletecek yeni düzenlemeler için harekete geçti. Bakanlığın hazırladığı yeni yol haritasına göre açılır-kapanır tavanlı alanlar, kış bahçeleri ve benzeri "yarı açık" mekanlar tamamen kapalı alan sayılacak; kamu binaları, AVM'ler ve restoran girişlerinde sigara yasağı 5 metre kuralıyla genişletilecek.

Haber Giriş : 31 Ocak 2026 07:47, Son Güncelleme : 31 Ocak 2026 07:53
Türkiye'nin bir dönem dünyaya örnek gösterilen tütünle mücadelesi ağır yara aldı. Sağlık Bakanlığının son verileri, tütün kullanımının sadece artmadığını, adeta bir salgın gibi yayıldığını kanıtladı. Nüfus sıralamasında dünyada 18. olan Türkiye, tütün tüketiminde dünya 9'unculuğuna fırladı!

Bütün bu gelişmelerin üzerine Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı. Tütün bağımlılığı ile mücadelede yeni bir yol haritası belirledi. Bu kapsamda kapalı alanlarda sigara kullanımına ilişkin mevzuatta değişiklik yapılması planlanıyor.

YENİ YASAKLAR YOLDA

Türkiye Gazetesi'nden Ziyneti Kocabıyık'ın haberine göre, Türkiye'de tütün mamullerinin kapalı alanlarda kullanımı 19 Ocak 2008 tarihli 5727 sayılı Kanun ile büyük ölçüde yasaklanmış; 2009 Temmuz ayında bu yasa tam olarak yürürlüğe girerek Türkiye'yi "dumansız hava sahasına sahip" üçüncü Avrupa ülkesi konumuna taşımıştı.

Daha sonra 2013'te taşıtlar içinde sigara tüketimi yasaklanmış, 2019'da ise tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasına geçilmiş, 2020 itibarıyla yalnızca bu standart paketler satılmaya başlanmıştı.

Yeni mevzuat çalışması sigara ile mücadelede öne çıkan ve "Dumansız Hava Sahası"nı genişleten başlıklar ise şunlar:

"Yarı Açık" Alan Tanımı: Üstü açılır-kapanır tenteli alanlar ve kış bahçeleri artık tamamen "kapalı alan" statüsüne alınacak.

5 Metre Kuralı: Kamu binaları, AVM'ler ve restoranların ana giriş kapılarının en az 5 metre uzağına kadar sigara içmek yasaklanacak.

Çocuk Parkları ve Sahiller: Çocuk parklarının tamamı "kırmızı hat" ilan edilerek sigarasız bölge olacak. Pilot bölgelerde plajlarda "mavi bölgeler" oluşturulacak.

Bu artışla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörlerinin Önlenmesi, Kontrolü ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Toker Ergüder, TÜİK 2022 yılı verilerine göre Türkiye'de her gün tütün ürünleri kullanan kişiler arasında sigara içme oranı en yüksek yaş aralığının 35-44 yaş olduğunu belirterek, "Bu yaş aralığındaki kişilerin yüzde 36,1'i her gün tütün ürünü kullanmaktadır.

2017 yılında tütün kullanım oranı yüzde 31,5 iken, 2023 itibarıyla bu oran yüzde 34,8'e çıktı. Bu artış, her üç yetişkinden birinin düzenli olarak zehirlendiği anlamına geliyor. Toplamda 23,5 milyon vatandaşımız (15,5 milyon erkek, 8 milyon kadın) tütün pençesinde" dedi.

İÇME YAŞI ÇOCUKLARDA 11'E İNDİ

Prof. Dr. Ergüder gelecekteki kanser pandemisi riskine de dikkat çekerek, "15-29 yaş grubundaki artış devam ederken, sigara içme yaşının çocukluk evrelerine yani 11-13 yaşına inmesi geleceğin kanser yükünü bugünden hazırlıyor.

TABELALAR SEMBOLİK KALDI

Mevzuatın varlığına rağmen sahadaki uygulama eksikliklerinin, dumansız hava sahası ihlallerinin yaygınlaşmasına ve tütün kullanımının toplumsal görünürlüğünün yeniden artmasına yol açtığını ifade eden Prof. Dr. Ergüder, bu sürecin tütün kontrolünde önemli bir zaman kaybına yol açtığını vurguladı.

Bakanlığın bu verileri, kafelerdeki ve toplu taşıma duraklarındaki "yasak gevşemesi" ile birleşince tablonun neden kötüleştiği ortaya çıkıyor.

Toplu taşıma durakları ve kafelerin "açılır-kapanır" tavanlı bölümleri, yasayı delmenin en yaygın yolu haline geldi. Oysa bilim, dumanı görmemenin bizi korumadığını söylüyor. Toplu taşıma duraklarında sigara içmek yasak olmasına rağmen, çoğu vatandaş bu kuraldan haberdar bile değil.

İŞLETMECİ NE DİYOR?

Metin K.: Kış geldi, müşteri dışarıda donmak istemiyor. İçeride sigara yakana 'söndür' dediğim an, karşı dükkana gidiyor. Karşı dükkan müsaade ediyor çünkü bedelini göze almış. Ben yasaya uysam, ay sonunu getiremem, çalışanlarımın maaşını ödeyemem. Cezayla korkutmak yerine, yüksek teknolojili havalandırma sistemlerine sahip özel sigara odalarına izin verilmeli. Bu ekonomik şartlarda ya dumanı çekeceğiz ya da kapıya kilit vuracağız.

VATANDAŞ NE DİYOR?

Leyla Kocadağ: İşletmecilerin ekonomik endişesini anlıyorum ama benim ve çocuğumun nefes alma hakkı onun kasasından daha mı ucuz? Kafeler artık 'kapalı ama üstü açık' hilesiyle duman altı. Bir durakta otobüs beklerken burnumuzun dibinde sigara tüttürülüyor. Bizim gibi sigara içmeyen kişiler bu duyarsızlık yüzünden sosyal hayattan dışlanıyor. Yasaklar gevşediği için artık dışarı çıkmak bizim için işkence haline geldi.

YEŞİL DEDEKTÖR UNUTULDU

Sigara yasaklarının denetiminin temel olarak valilik ve kaymakamlık ile polis ve zabıta tarafından yapılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Toker Ergüder, "Yapılması gerekenler denetim ekiplerinin sayısının artırılmasını, kolluk güçlerinin sürece daha aktif dahil edilmesini ve mülki amirlerin sorumluluklarının performans göstergeleriyle ilişkilendirilmesini gerektiriyor. 'Yeşil Dedektör' mobil uygulaması aracılığıyla vatandaşların ihlal bildiriminde bulunması teşvik edilerek, denetimin sadece kurumlara bırakılmaması gerekmektedir" dedi.

