Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Kur'an Kursları yönetmeliği değişti. İşte 7 önemli düzenleme

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an kursları ve yurtlarına dair kuralları sil baştan değiştirdi. Bugün yürürlüğe giren yönetmelik ile 2012 tarihli eski mevzuat yürürlükten kaldırılırken; öğrenci sayılarından uzaktan eğitime, engelli kontenjanlarından denetim mekanizmalarına kadar pek çok madde güncellendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Ocak 2026 00:12, Son Güncelleme : 31 Ocak 2026 00:13
Yazdır
Kur'an Kursları yönetmeliği değişti. İşte 7 önemli düzenleme

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeni yönetmeliği, sadece bir metin değişikliği değil, aynı zamanda eğitimde bir vizyon yenilenmesi olarak dikkat çekiyor. Eski yönetmelikte yer almayan "4-6 yaş grubu" ve "dezavantajlı gruplar" gibi kavramlar yeni dönemde mevzuatın merkezine yerleşti. Ayrıca kağıt üzerinde yürütülen pek çok işlem, artık tamamen dijital sistemlere (EHYS) devredildi. İşte eğitimci, veli ve öğrencileri doğrudan ilgilendiren o değişimlerin detayları.

1. Dezavantajlı Gruplar ve Engelliler İçin Özel Madde Geldi

Eski Yönetmelik: Engelli bireylere yönelik sınıflarda sayı gözetilmeyeceği belirtiliyor ancak cezaevleri veya kadın konukevleri gibi alanlara dair özel bir alt sınır tanımı yapılmıyordu.
Yeni Yönetmelik: Cezaevleri, huzurevleri, çocuk destek merkezleri ve kadın sığınmaevleri gibi yerlerde açılacak programlar için "5 öğrenci" şartı getirilerek bu alanlar resmen tanımlandı. Engelli bireyler için ise alt sınır "3 öğrenci" olarak netleştirildi.

2. "e-Eğitim" Gitti, Kapsamlı "Uzaktan Eğitim" Geldi

Eski Yönetmelik: e-Eğitim kavramı sadece tanımlarda geçiyor ve "elektronik ortamda yürütülen eğitim" olarak basitçe tarif ediliyordu.
Yeni Yönetmelik: Uzaktan eğitimin usul ve esasları detaylandırıldı. İnternet üzerinden eş zamanlı (canlı) veya eş zamanlı olmayan şekilde eğitim yapılabileceği, teknolojik araçların eğitim planına dahil edileceği hüküm altına alındı.

3. Sınıf Mevcutlarında "Köy ve 4-6 Yaş" Esnekliği

Eski Yönetmelik: Genel olarak yüzünden okuyanlar için 12, hafızlık için 8 öğrenci şartı vardı. Köy veya az nüfuslu yerler için özel bir ayrım bulunmuyordu.
Yeni Yönetmelik: Nüfusu az ve dağınık olan köy benzeri yerleşim yerlerinde 4-6 yaş grubu için sadece "5 öğrenci" ile sınıf açılabilmesine imkan tanındı. Bu durum, kırsaldaki çocukların din eğitimine erişimini kolaylaştıracak.

4. Eğitim Kurullarının Yapısı Genişletildi

Eski Yönetmelik: Kur'an Eğitim ve Öğretimi Kurulu sınırlı bir katılımla toplanıyordu.
Yeni Yönetmelik: Kurulun yapısı genişletildi; Diyanet Akademisi Başkanı, İnsan Kaynakları Genel Müdürü ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü gibi stratejik isimler de kurula dahil edildi. Bu, kursların sadece eğitim değil, insan kaynağı ve finansal yönetim açısından da daha üst düzeyde koordine edileceğini gösteriyor.

5. Kursların Açılış ve Kapanış Yetkilerinde Güncelleme

Eski Yönetmelik: Kursların açılış işlemleri il müftülüğü teklifi ve Başkanlık onayı ile yapılıyordu.
Yeni Yönetmelik: D grubu kurslar için yerel yönetimlerin (mülki amir) yetkisi artırıldı. Ayrıca kursların Türkiye Diyanet Vakfı veya Başkanlığa tahsisli binalarda açılması "esas" haline getirilerek fiziksel standartlar güvence altına alındı.

6. Dijital Kayıt ve Belge Zorunluluğu (EHYS)

Eski Yönetmelik: Kayıtların elektronik ortamda yapılması tavsiye ediliyor ancak fiziki belgelerin tamamen kaldırılmasına dair sert bir hüküm bulunmuyordu.
Yeni Yönetmelik: Eğitim Hizmetleri Yönetim Sistemi (EHYS) tek geçerli kanal oldu. EHYS üzerinden yapılmayan işlemler "hükümsüz" sayılacak ve sistem üzerinden yapılan duyurular resmi tebliğ niteliği taşıyacak.

7. Yurt ve Pansiyon Kapatma Şartları Sertleşti

Eski Yönetmelik: Yurtlar, öğrenci güvenliği tehlikeye girdiğinde ancak "yeni yurt yapılmak üzere" kapatılabiliyordu.
Yeni Yönetmelik: "Yeni yurt yapılması" şartı aranmaksızın; teftiş raporuyla binanın uygunsuz bulunması veya teknik bilirkişi raporuyla güvenliğin tehlikede olduğunun tespiti halinde yurtların kapatılması zorunlu hale getirildi.

31 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme için tıklayınız.

