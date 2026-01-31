Enes Batur dahil 9 ünlüye uyuşturucudan yakalama kararı
Prof. Dr. Sözbilir'den Kahramanmaraş merkezli depremlerde kırılmayan faylara ilişkin uyarı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği bölgeye ilişkin "Bölge deprem tehlikesi açısından dünyadaki en sismik bölgelerden bir tanesi. Belli bir zaman sonra buradaki enerji boşalımının ilettiği daha farklı faylar üzerinde yeni depremler olacaktır." dedi.

Aynı zamanda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi olan Sözbilir, Türkiye, 3 yıl önce "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremleri dünyanın önemli sismik hareketleri arasında yer aldığını söyledi.

Ana yırtılmanın olduğu bölümlerde artçı depremlerin devam ettiğini anlatan Sözbilir, ana depremde kırılan fayların üzerinde yeniden bir yıkıcı deprem üretme olasılığı bulunmadığını ifade etti.

Prof. Dr. Sözbilir, artçı deprem niteliğindeki depremlerin devam ettiğini kaydederek, "O faylar üzerinde 7,7'ye varan deprem olduğu için 6,0'ya kadar, kırılan faylar üzerinde artçı depremler olabilir." dedi.

Depremlerin ardından bölgede farklı büyüklüklerde 100 binin üzerinde depremin olduğunu aktaran Sözbilir, bu durumun bölgedeki sismik hareketliliğin sürdüğünü gösterdiğini belirtti.

Sözbilir, bölgede Kahramanmaraş merkezli depremlerde kırılmayan ve her an deprem üretebilecek fayların olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Maraş Fayı'nda kırılma gerçekleşmiş değil. Savrun Fayı'nda ve güneydeki Yumurtalık, Karataş gibi faylarda da durum böyle. Bunlar gelecekte deprem üretmesi beklenen faylar. Bölge deprem tehlikesi açısından dünyadaki en sismik bölgelerden bir tanesi. Belli bir zaman sonra buradaki enerji boşalımının ilettiği daha farklı faylar üzerinde yeni depremler olacaktır. Ecemiş Fayı var, büyük faylardan bir tanesi, Pozantı'dan Adana'ya doğru inen bir fay. O fay da uzun süredir suskun. İskenderun, Yumurtalık taraflarında kırılma olasılığı olan faylar bulunabiliyor. Antakya Fayı var. Belli ölçekler de şu anda artçı depremler sürüyor ama bir bütün olarak tümü henüz kırılmış değil. Dolayısıyla gelecekte bunlarla ilgili sıkıntılar yaşanabilir."

- Antakya ve Ölüdeniz faylarıyla ilgili çalışma

Depremden sonra Antakya ve Ölüdeniz faylarının belli bölümlerinde hendekler açarak bu fayların deprem üretme sıklığını araştırdıklarını anlatan Sözbilir, çalışmaların yıl sonuna doğru tamamlayacaklarını kaydetti.

Hasan Sözbilir, bölgede depremin ardından AFAD tarafından Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı'nın uygulanmaya başlandığını hatırlatarak, "Çok sayıda yeni konutların yapılması, oralarda halkın afet bilincinin yükseltilmesi konusunda farklı kurum ve kuruluşların çalışmaları devam ediyor. Burada artık bir sonraki depreme hazırlıklar üzerinde çalışılması gerekiyor. Bir afet öncesi, afete hazırlık dönemi var. Şu anda iyileşme çalışmasından sonra tekrar risk azaltma çalışmalarının başlaması gerekiyor." diye konuştu.

