BTK'da Uzaktan denetim ve hızlı tedbir dönemi başlıyor

BTK'nın denetim çalışmalarına ilişkin yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Değişiklikle yönetmeliğin kapsamı; Kurumun izleme ve denetim faaliyetleri, Sektörel Denetim Dairesi, ilgili/yardımcı birimler, denetçiler ve denetlenen tarafın hak ve yükümlülüklerini kapsayacak şekilde yeniden yazıldı.

Tanımlar bölümüne "uzaktan denetim" kavramı eklenerek, toplantı yapılması, bilgi-belge/veri alınması ve sanal/fiziki ortamların denetlenmesi gibi aşamaların teknoloji yoluyla uzaktan yürütülebileceği netleştirildi. Denetçilere; tesislere girme/uzaktan denetim yapma, sistem-yazılım-donanım ve elektronik verileri inceleme, bilgi-belge isteme ve tutanakla örnek/suret alma gibi yetkiler açık şekilde düzenlendi.

"İzleme" başlığı altında, izleme sırasında mevzuata aykırılık tespiti halinde bazı durumlarda inceleme/soruşturma beklenmeden savunma istenip (genel olarak 30 gün) ardından idari yaptırım ve/veya tedbir uygulanabilmesine imkan tanındı. Ayrıca, telafisi güç risklerde Kurulun (acil hallerde Kurul Başkanının) 6 aya kadar geçici kısıtlama/durdurma kararı verebilmesi ve sürenin bir defa daha 6 aya kadar uzatılabilmesi hükme bağlandı.

Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.