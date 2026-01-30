Yurt dışı gündeliklerine ilişkin yeni karar yayımlandı
Ekonomistlerin ocak enflasyonu beklentisi yüzde 4,21
Turizm geliri 2025'te rekor kırdı: 65,2 milyar dolara ulaştı
Gümüş ve altın fiyatlarındaki büyük çöküş devam ediyor
Aday memurların işten atılması kolaylaştırıldı mı?
Memur-Sen'den uyarı: Torba yasalar kamu sorunlarını çözmüyor
Bakan Tekin: Reyting denildi, vazgeçildi ama Ailem dizisi 130 milyonu aştı
TÜRK-İŞ açıkladı: İşte yılın ilk açlık ve yoksulluk sınırı!
Bakan Yumaklı açıkladı: Bu alanlarda başvuranlara destek verilecek
Dünya Altın Konseyi'nden ramazan öncesi altın uyarısı: Acele etmeyin!
Yılmaz: Dünyada öğrenci başına en fazla yurdu olan ülkelerden biriyiz
İkinci el fiyatlarındaki artış yavaşladı: Faiz ve kur etkisi
Sektör kampüse girdi: 22 bin öğrenci iş hayatına hazırlandı
Erdoğan'dan CHP'ye: Rüşvet almadıysanız bu telaş hali niye?
314 antrenöre 45 gün ila 12 ay men cezası
Bakan Fidan: ABD ve İran'ı müzakere masasına çağırıyoruz
2026 Yarıyıl Tatili İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları Açıklandı
379 FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
'İhracat ve turizm cari dengedeki iyileşmeyi destekliyor'
Otoyol savaş alanına döndü: 2 ölü, 10 yaralı
Restoran ve kafelerde ek ücret dönemi sona erdi
Asrın felaketinin üstünden 3 yıl geçti
Yılın ilk enflasyon rakamları salı günü açıklanacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
TİHEK'te 'hızlı eleme' dönemi
Esnaf odasında milyonluk kredi usulsüzlüğü: Oda başkanı dahil 19 tutuklama
'Sıkıştırılmış mangal kömürü kullanmayın, zehirleniyorsunuz'
Vali Gül'den ramazan ayı için mesai saatlerinde düzenleme çağrısı
MEB'den okullara 'ilk derste bayrak sevgisi işlensin' talimatı
Bakan Bayraktar: Doğal gaza ve elektriğe şubatta zam yok
Gümüş ve altın fiyatlarındaki büyük çöküş devam ediyor

Küresel piyasalarda dün gece başlayan sert satış dalgası, altın ve gümüş fiyatlarında tarihi nitelikte bir düşüşe yol açtı. Gümüşün ons fiyatı yüzde 30'a yaklaşan oranda gerilerken, altının ons fiyatındaki kayıp yüzde 9'u buldu. Sert düşüş iç piyasaya da yansıdı; gram altın 7.184 liraya, gümüşün gram fiyatı ise 119 liraya kadar indi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Ocak 2026 22:04, Son Güncelleme : 30 Ocak 2026 23:15
Küresel emtia piyasalarında dün gece başlayan satış baskısı, değerli metallerde adeta çöküşe dönüştü. Özellikle gümüşte yaşanan sert hareket dikkat çekerken, altın fiyatları da uzun süredir görülmeyen bir düşüş yaşadı.

Ons gümüşte yüzde 30'a varan düşüş

Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı, gece saatleri itibarıyla yüzde 30'a yaklaşan bir kayıp yaşadı. Bu sert düşüş, gümüşün TL bazlı fiyatlarını da aşağı çekti. Serbest piyasada granül gümüşün alış fiyatı 119 lira seviyesine kadar gerilerken, satış fiyatlarında da benzer oranlarda düşüş gözlendi.

Altının onsu yüzde 9 düştü, gram altın geriledi

Altın cephesinde de tablo farklı değil. Ons altın fiyatı yüzde 9 oranında değer kaybederken, bu düşüş iç piyasada 24 ayar gram altına doğrudan yansıdı. Serbest piyasada gram altının alış fiyatı 7.184 lira seviyelerine kadar geriledi. Satış fiyatlarında da sert düşüşler dikkat çekti.

Çeyrek ve Cumhuriyet altınında da sert gerileme

Altındaki küresel düşüş, sarrafiye grubunda da etkisini gösterdi. Serbest piyasada çeyrek altın 11.500 lira bandına kadar inerken, yarım, tam ve Cumhuriyet altınında da yüzde 10'u aşan değer kayıpları yaşandı. Gremse ve Ata altın fiyatlarında da benzer oranlarda düşüşler kaydedildi.

Piyasalar neden tedirgin oldu

Piyasaları kasıp kavuran altın başta olmak üzere değerli metallerde sert düşüşe neden olan gelişmeler Trump'ın yeni Fed başkanı adayı resmen duyurulmasına bağlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine eski Fed yöneticisi ve ekonomist Kevin Warsh'ı aday gösterdiğini açıkladı. İşte Trump'ın açıklamasının ardından piyasalar sarsıldı

İşte 30 Ocak 2026 saat 22:00 itibariyle altın ve gümüş fiyatları

