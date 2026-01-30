Gümüş ve altın fiyatlarındaki büyük çöküş devam ediyor

Küresel emtia piyasalarında dün gece başlayan satış baskısı, değerli metallerde adeta çöküşe dönüştü. Özellikle gümüşte yaşanan sert hareket dikkat çekerken, altın fiyatları da uzun süredir görülmeyen bir düşüş yaşadı.

Ons gümüşte yüzde 30'a varan düşüş

Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı, gece saatleri itibarıyla yüzde 30'a yaklaşan bir kayıp yaşadı. Bu sert düşüş, gümüşün TL bazlı fiyatlarını da aşağı çekti. Serbest piyasada granül gümüşün alış fiyatı 119 lira seviyesine kadar gerilerken, satış fiyatlarında da benzer oranlarda düşüş gözlendi.

Altının onsu yüzde 9 düştü, gram altın geriledi

Altın cephesinde de tablo farklı değil. Ons altın fiyatı yüzde 9 oranında değer kaybederken, bu düşüş iç piyasada 24 ayar gram altına doğrudan yansıdı. Serbest piyasada gram altının alış fiyatı 7.184 lira seviyelerine kadar geriledi. Satış fiyatlarında da sert düşüşler dikkat çekti.

Çeyrek ve Cumhuriyet altınında da sert gerileme

Altındaki küresel düşüş, sarrafiye grubunda da etkisini gösterdi. Serbest piyasada çeyrek altın 11.500 lira bandına kadar inerken, yarım, tam ve Cumhuriyet altınında da yüzde 10'u aşan değer kayıpları yaşandı. Gremse ve Ata altın fiyatlarında da benzer oranlarda düşüşler kaydedildi.

Piyasalar neden tedirgin oldu

Piyasaları kasıp kavuran altın başta olmak üzere değerli metallerde sert düşüşe neden olan gelişmeler Trump'ın yeni Fed başkanı adayı resmen duyurulmasına bağlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine eski Fed yöneticisi ve ekonomist Kevin Warsh'ı aday gösterdiğini açıkladı. İşte Trump'ın açıklamasının ardından piyasalar sarsıldı

İşte 30 Ocak 2026 saat 22:00 itibariyle altın ve gümüş fiyatları