'Sana güvendik bizi kandırdın': Haluk Levent'e coin mağdurlarından tepki!

Haluk Levent, geçtiğimiz yıl Fatih Eke'nin sahibi olduğu bir coin firmasını satın almıştı. Çörek otu anlamına gelen ismi nedeniyle kamuoyunda 'çörek otu dolandırıcılığı' olarak anılan şirketin adı daha sonra Levent tarafından satın alınarak HLKCoin şeklinde değiştirilmişti.

Yüzlerce insan, bu kripto para firması tarafından dolandırıldığını belirtip Haluk Levent'e mesajlar göndermişti. Daha önce şirketin reklamını yaptığı ve bu nedenle mağduriyetlerde payı olduğu öne sürülen Levent, Ahbap ekibi aracılığıyla paylaştığı bir video ile iddialara cevap verdi.

Sabah'ta yer alan habere göre Levent açıklamasında, firma ile Samandağ'da bir Söğüt Merkezi projesi başlattıklarını ve organik tarım ile çörek otu üzerine çalışan bu işletmeyle iş birliği yaptığını söyledi.

ÇARK ETTİ



"Hiçbir zaman coin reklamı yapmadım, yapmam da. Ancak bu videolar yatırım çağrısı gibi algılanmış olabilir" diyerek çark eden Levent, coin değerlerinde yaşanan düşüşün ardından mağdur olanların zararlarını karşılama sözü verdi.

'ZARARLARI KARŞILAYACAĞIM' DEMİŞTİ



Haluk Levent, "Elinde üç kuruş olan garibanların zararını karşılayacağım. Konserlerimden, sponsorluklardan elde edeceğim gelirlerle bu mağduriyetlerin altından kalkacağım" ifadelerini kullanmıştı. Levent'in bu açıklamasına güvenen yüzlerce kişi şirkette kalmaya devam etti.

HALUK LEVENT'E TEPKİ YAĞDI



Ancak aradan aylar geçmesine rağmen herhangi bir ödeme yapılmadı. Bunun üzerine yüzlerce kişi durumun çözülmesi için art arda mesajlar attı. Ne şirkete ne de Haluk Levent'e ulaşabilen mağdurlar, "Sana güvendik, bizi kandırdın. Hepimizin psikolojisini bozdun" diyerek tepkilerini dile getirdi.