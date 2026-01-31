Market raflarında zam yağmuru: 41 ürünün 33'ünde fiyat arttı
Yerel yatırım listesi güncellendi: 81 ilin öncelikleri değişti
UEFA finalleri ve EURO 2032 hazırlıkları KDV istisnasına girdi
En düşük emekli aylığında farkların yatacağı tarih netleşti
Kuver yasaklandı 'yüzde' karmaşası başladı: 'İşçi payı' devam edecek mi?
Ünlü isimlere 'uyuşturucu' operasyonu: Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında!
Tapuda yeni dönem başlıyor: Düşük bedel beyanına yakın takip!
Dumansız hava sahası genişliyor: Yarı açık alanlar da yasak kapsamına giriyor
Turistler de şikayetçi: Evde 400, restoranda 4 bin TL!
BDDK'dan kredi kartı ve kredilere kapsamlı düzenleme
Kredi kartı borcu yapılandıranlara faiz sınırı getirildi
Yurt dışı gündeliklerine ilişkin yeni karar yayımlandı
Ekonomistlerin ocak enflasyonu beklentisi yüzde 4,21
Turizm geliri 2025'te rekor kırdı: 65,2 milyar dolara ulaştı
Gümüş ve altın fiyatlarındaki büyük çöküş devam ediyor
Aday memurların işten atılması kolaylaştırıldı mı?
Memur-Sen'den uyarı: Torba yasalar kamu sorunlarını çözmüyor
Bakan Tekin: Reyting denildi, vazgeçildi ama Ailem dizisi 130 milyonu aştı
TÜRK-İŞ açıkladı: İşte yılın ilk açlık ve yoksulluk sınırı!
Bakan Yumaklı açıkladı: Bu alanlarda başvuranlara destek verilecek
Dünya Altın Konseyi'nden ramazan öncesi altın uyarısı: Acele etmeyin!
Yılmaz: Dünyada öğrenci başına en fazla yurdu olan ülkelerden biriyiz
İkinci el fiyatlarındaki artış yavaşladı: Faiz ve kur etkisi
Sektör kampüse girdi: 22 bin öğrenci iş hayatına hazırlandı
Erdoğan'dan CHP'ye: Rüşvet almadıysanız bu telaş hali niye?
314 antrenöre 45 gün ila 12 ay men cezası
Bakan Fidan: ABD ve İran'ı müzakere masasına çağırıyoruz
2026 Yarıyıl Tatili İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları Açıklandı
379 FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
'İhracat ve turizm cari dengedeki iyileşmeyi destekliyor'
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ocakta markette 41 ürünün 33'ünde fiyat artışı, 7'sinde ise fiyat azalışı görüldüğünü bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2026 11:04, Son Güncelleme : 31 Ocak 2026 11:05
Bayraktar, açıklamasında, ocak ayı üretici ve market fiyatları ile girdi maliyetlerindeki değişime ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ocakta üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 278,1 ile havuçta görüldüğünü belirten Bayraktar, havuçtaki fiyat farkını yüzde 275,8 ile maydanozun, yüzde 229,8 ile pırasanın, yüzde 225,7 ile marulun takip ettiğini, havuç ve maydanozun 3,8 kat, pırasa ve marulun ise 3,3 kat fazlaya satıldığını bildirdi.

Bayraktar, üreticide 10 lira 50 kuruş olan havucun markette 39 lira 70 kuruşa, 5 lira 57 kuruş olan maydanozun 20 lira 92 kuruşa, 13 lira 53 kuruş olan pırasanın 44 lira 64 kuruşa, 10 lira 87 kuruş olan marulun 35 lira 39 kuruşa satıldığını aktardı.

Ocakta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünlere ilişkin bilgi veren Bayraktar, şöyle konuştu:

"Fiyatı en fazla düşen ürün markette kuru fasulye, üreticide ise pırasa oldu. Ocakta markette 41 ürünün 33'ünde fiyat artışı, 7'sinde ise fiyat azalışı görüldü. Bir üründe ise fiyat değişimi görülmedi. Söz konusu ayda markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 67,2 ile kabak oldu. Kabaktaki fiyat artışını yüzde 54,1 ile sivribiber, yüzde 48,5 ile patlıcan, yüzde 41,7 ile salatalık takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 14,6 ile kuru fasulye oldu. Kuru fasulyedeki fiyat düşüşünü yüzde 9,4 ile pırasa, yüzde 5,7 ile portakal, yüzde 5 ile patates izledi."

Bayraktar, ocakta üreticide 33 ürünün 19'unda fiyat artışı olurken 6'sında fiyat düşüşü görüldüğünü, 8 üründe ise fiyat değişimi olmadığını kaydetti.

Üreticide en çok fiyat düşüşünün yüzde 11 ile pırasada görüldüğüne işaret eden Bayraktar, "Pırasadaki fiyat düşüşünü yüzde 7 ile yumurta, yüzde 4,4 ile karnabahar, yüzde 2,3 ile zeytinyağı izledi. Üreticide en çok fiyat artışı yüzde 179,2 ile kabakta görüldü. Kabaktaki fiyat artışını yüzde 119,7 ile sivribiber, yüzde 118,8 ile salatalık, yüzde 100,5 ile patlıcan takip etti." ifadelerini kullandı.

- Üretici fiyat değişiminin nedenleri

Bayraktar, seralarda güzlük sezonunun bittiğini belirterek, baharlık sezon için dikimlerin yapıldığını bildirdi.

Bu geçiş döneminde yeni dikilen ürünlerin henüz hasat olgunluğuna gelmediğinden kabak, sivri biber, salatalık, patlıcan ve domateste arzın azaldığını ve fiyatların yükseldiğini vurgulayan Bayraktar, "Bu ürün grubunda arzı azaltan bir diğer husus da havaların soğuk olması nedeniyle birim alandan alınan verimin düşmesidir. Ocak ayının son haftasında Antalya başta olmak üzere Mersin ve Muğla gibi kıyı şeridindeki illerimizde meydana gelen aşırı yağışlar, fırtına, hortum ve dolu afetleri de bu ürün grubundaki fiyatların yükselmesine neden olan bir başka etken oldu. Talebin azalması karnabahar ve pırasa fiyatlarının gerilemesine neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, yumurta fiyatlarının, iç piyasadaki arz fazlası ve sofralık yumurta ihracatında devam eden kısıtlamalar nedeniyle gerilediğini belirtti.

- Girdi fiyatlarında yaşanan değişimler

Ziraat odaları aracılığıyla girdi piyasalarından aldıkları fiyat verilerine göre ocakta Aralık 2025'e göre amonyum nitrat gübresinin yüzde 6,2, amonyum sülfat gübresinin yüzde 1,1, kompoze gübresinin yüzde 1, üre gübresinin yüzde 0,8 artış gösterdiğine dikkati çeken Bayraktar, "Buna karşın DAP gübresi yüzde 0,5 düştü. Geçen yılın ocak ayına göre son bir yılda 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 39,9, üre gübresi yüzde 38,2, DAP gübresi yüzde 35,7, amonyum nitrat gübresi yüzde 28,7, amonyum sülfat gübresi yüzde 26,4 arttı." dedi.

Bayraktar, besi ve süt yemi ile elektrik fiyatları, tarım ilacı ve mazot gibi girdi fiyatlarında da yükseliş olduğunu sözlerine ekledi.

