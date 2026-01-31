Şırnak'ta şarampole devrilen mikrobüsteki 2 kişi öldü
Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2026 12:07, Son Güncelleme : 31 Ocak 2026 12:08
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve Irak vatandaşlarını taşıyan 06 MD 4875 plakalı mikrobüs, D-400 kara yolu Yolaçan köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Cizre ve İdil devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı.