ABD'de federal hükümet kısmi olarak kapandı

ABD'de federal hükümet, Senatonun bütçe paketini kabul etmesine karşın Temsilciler Meclisinin henüz oylama yapmaması sebebiyle kısmen kapandı.

Haber Giriş : 31 Ocak 2026 08:51
ABD'de federal hükümet kısmi olarak kapandı

Ülkede federal kurumların büyük bölümüne 30 Ocak yerel saatle gece yarısına kadar finansman sağlayan geçici bütçenin süresi dolarken Senatonun onayladığı bütçe paketinin yasalaşma süreci tamamlanamadı.

Savunma, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim, Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Çalışma ve Eğitim bakanlıklarını eylül ayına kadar finanse edecek tasarılar ile İç Güvenlik Bakanlığı için iki haftalık geçici bütçe öngören paketin Senatodan geçmesine rağmen Temsilciler Meclisinin hafta sonu toplanmayacak olması, federal hükümetin kısmen kapanmasına yol açtı.

Senatoda yapılan oylamada söz konusu bütçe paketi 29'a karşı 71 oyla kabul edilmişti.

Tasarılar üzerinde yapılan değişiklikler nedeniyle bütçe paketi, yeniden Temsilciler Meclisine gönderildi.

Bütçe paketinin yasalaşması için Temsilciler Meclisinin onayı ile ABD Başkanı Donald Trump'ın imzası gerekirken federal kurumların büyük bölümü için harcama yetkisi, yerel saatle gece yarısı itibarıyla sona erdi.

Temsilciler Meclisinin pazartesi günü bütçe paketini ele almasının ardından tasarının Trump'ın imzasına sunulması ve kısmi kapanmanın kısa sürede sona ermesi bekleniyor.

Kısa süreli olması öngörülen kapanmanın federal hizmetlerin büyük bölümünde ciddi aksamalara yol açması beklenmiyor.

- ABD, geçen yıl tarihinin en uzun hükümet kapanmasını yaşamıştı

ABD'de federal hükümet, en son Kongrenin 2026 mali yılı başlamadan önce geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle 1 Ekim 2025'te kapanmıştı.

Harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, faaliyetlerine ara verirken taraflar arasındaki görüş ayrılığı, ülke tarihinde en uzun süreli kapanmaya yol açmıştı.

Federal hükümet, 43 gün kapalı kalırken federal kurumların çoğuna 30 Ocak'a kadar, bazılarına ise mali yıl boyunca finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısının 13 Kasım 2025'te ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanmasıyla kapanma sona ermişti.

