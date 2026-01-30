Bakan Yumaklı açıkladı: Bu alanlarda başvuranlara destek verilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Artvin Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

AK Parti'nin çeyrek asra yakın bir zamandır güçlü ve büyük Türkiye'nin kilometre taşlarını döşemeye devam ettiğini belirten Yumaklı, Türkiye Yüzyılı kavramının vatandaşlar tarafından kabul edildiğini dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ciddi bir yıkım yaşanmasına değinen Yumaklı, "Kolay değil, direkt olarak 11-12 ilimiz neredeyse baştan, yeniden imar edilmek durumunda kaldı. Ben biliyorum ki Almanya'nın bir ilinde, bir şehrinde bir taşkın olmuştu. Hala oranın imarıyla ilgili sorunlar var. Sayın Cumhurbaşkanı'mız o gün söz verdi, '450 bin konutu tamamlayacağız' dedi ve de tamamladı. İşte bu AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonudur." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, günü kurtarmaya dönük hiçbir iş yapmadıklarını, Türkiye'nin vizyoner politikalar ve projelerle dünya sahnesinde yer aldığını vurguladı.

Türkiye'nin artık dış güçlerin kendi oyunlarını kurabilecekleri bir ülke olmadığını ifade eden Yumaklı, "Türkiye'nin güçlenmesiyle alakalı elbette rahatsız olanlar olacaktır. Ama mesele nedir? Mesele, karşımıza gelecek her türlü problemde devletiyle, milletiyle el ele, omuz omuza vererek her türlü zorluğun üstesinden gelme iradesidir. Hamdolsun bu irade bizde de var." dedi.

Bakan Yumaklı, devlet ve millet bütünlüğüyle hizmetlere devam edeceklerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"21. yüzyılın Türkiye'sine mühür vuracak olan Türkiye Yüzyılı'nın en önemli hususlarından birisi de Terörsüz Türkiye'dir. Biliyorsunuz bu konuda hem bu milletin evlatları hem de bu milletin kaynakları terör yüzünden heba olup gitti yıllarca. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve Cumhur İttifakı'nın koymuş olduğu irade, bugün kararlılıkla ortaya konulan yol haritasıyla inşallah terörsüz Türkiye hedefine de ülkemiz erişecektir."

Suriye'de onlarca yıl insanların zulüm altında inlediğini belirten Yumaklı, şöyle devam etti:

"Artık bugün itibarıyla kendi bağımsızlıklarını, kendi varlıklarını ortaya koyabilecekleri bir duruma gelmiş oldular. Bu da Terörsüz Türkiye hedefinin en önemli ayaklarından bir tanesi oldu. Terörsüz Türkiye hedefinin her zaman için Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği şekliyle AK Parti için siyaset üstü bir mesele olduğunu buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Yani memleket meseleleri, beka meseleleri asla siyasi çıkarlara ve hedeflere konu edilemez, edilmemeli. Terörsüz Türkiye hedefinin de AK Parti'nin her süreçte kırmızı çizgisi olduğunu tekraren ifade etmek istiyorum."

Gazze'de yaşananlara da değinen Yumaklı, "İnşallah Gazze'de yaşanan insanlık dramı da hem İslam dünyası hem de küresel dünya için bir sınav olan bu husus en kısa zamanda sona erecektir. Bu konuda hepinizin yine takip ettiği gibi bütün dünyaya bununla alakalı sadece ve sadece sesini yükselterek bunun olmaması gerektiğini ve bütün uluslararası platformlarda bunu dile getiren Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan oldu." dedi.

Yumaklı, Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken tarım, orman ve su politikalarının büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Özellikle iklim değişikliğinden kaynaklı su konusu artık hayati bir başlık haline geldi. Dolayısıyla her damla suyumuzu bir altın mesabesinde koruyarak, onu verimli kullanarak harcamamız gerekir. Bu manada da bu su bölgesi, özellikle su depolaması konusunda veya suyun yönetimi konusunda son derece önemli bir ilimiz Artvin'dir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye'nin tarımsal altyapısı bunların üstesinden gelecek kadar kuvvetlidir"

Tarım, orman ve suyun sağlam altyapısı ile ülke için önemini ve gücünü korumaya devam edeceğini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Geçen sene eylül ve ekim aylarında yoğun kuraklık yaşandı. Hakikaten tarihimizin belki de en uzun, birbiri peşine kurak günlerini yaşadık ve tarımsal üretimimizde bir miktar gerileme oldu. Ama ben bunu hep söylüyorum. Türkiye'nin tarımsal altyapısı bunların üstesinden gelecek kadar kuvvetlidir. Dolayısıyla tarımsal üretim planlaması başta olmak üzere 2024 yılında çizmiş olduğumuz bitkisel üretimde, hayvansal üretimde, su ürünlerinde her konuda üretim planlaması inşallah sofralarımıza gelecek gıdanın garantisi olmaya devam edecek."

- "Başvurulara yatırım desteği vereceğiz"

Bakan Yumaklı, son 23 yılda Artvin'de DSİ yatırımları da dahil olmak üzere 418 milyar liralık yatırım yapıldığını aktardı.

IPARD ve TKDK desteklerinin devam edeceğini belirten Yumaklı, "Sadece üretmeniz bir şey ifade etmiyor. Onu doğru bir şekilde markalı ürün haline getirmeniz, katma değerli bir ürün haline getirmeniz gerekiyor. Yani bizim ülkemizde üretilenlerin artık son tüketicilere hem yurt içi hem yurt dışı katma değerli bir şekilde ulaşması gerekiyor. Neler olacak? Et, süt, meyve, sebze, su ürünleri, yumurta işleme, süt toplama merkezleri, soğuk hava depoları. Bu başlıklarda özellikle başvurulara yatırım desteği vereceğiz. 30 Aralık'tan itibaren başvurular alınmaya başlanmıştı. Çağrı takvimini mart ayında yayımlayacağız. Bunu da buradan duyurmuş olalım." diye konuştu.

Yusufeli Barajı'nın devreye girmesiyle Çoruh'ta yeni bir dönemin başladığını dile getiren Yumaklı, "Artvin'de su ve sulama alanında 2025 yılında 2 milyar lira maliyetli 7 yatırımı bitirdik, 1,5 milyar lira maliyetli 6 işin de sözleşmelerini imzaladık. İnşallah 2026 yılının ilk yarısında 5 milyar lira maliyetli 8 yatırımın da ihalelerini gerçekleştireceğiz. Bunu da buradan sizler vasıtasıyla bütün Artvin'e iletmiş olalım. Artvin ilçelerine hizmet verecek olan 4,8 milyar lira maliyetli 9 işin de inşaat çalışmalarına devam ediyoruz. Bütün bu çalışmalar, bütün bu yatırımlar Artvin'e hayırlı uğurlu olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile MHP İl Başkanlığını ziyaret etti, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen "Sektör Temsilcileri ile Buluşma" toplantısına katıldı.