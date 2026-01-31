Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla üst düzey kadrolara atama yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararları kapsamında birçok kamu kurumunda üst düzey atama ve görev değişikliği yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Hasan Suver atanırken, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çok sayıda il müftüsünün görev yeri değiştirildi. Adalet Bakanlığında başmüfettişlik görevine yeni atama yapılırken, Türk Patent ve Marka Kurumunda yönetim kurulu üyeliği ve Adli Tıp Kurumunda ihtisas kurulu üyeliği için yeni isimler görevlendirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığında bazı il müdürleri görevden alınırken, yerlerine yeni atamalar gerçekleştirildi. Ayrıca Malta ve Papua Yeni Gine nezdinde Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliklerine yeni büyükelçiler atandı.

Kararlar 31 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci ve 13 üncü maddeleri gereğince Hasan SUVER atanmış ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı;

- Amasya İl Müftülüğüne, Muş İl Müftüsü İbrahim YAVUZ,

- Muş İl Müftülüğüne Nurullah KOÇHAN,

- Mersin İl Müftülüğüne, Kırıkkale İl Müftüsü Mustafa TOPAL,

- Kırıkkale İl Müftülüğüne, Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman KOTAN,

- Kahramanmaraş İl Müftülüğüne Hasan Hüseyin GÜLLER,

- Gaziantep İl Müftülüğüne, Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa SOYKÖK,

- Tekirdağ İl Müftülüğüne, Çanakkale İl Müftüsü Mustafa BİLGİÇ,

- Çanakkale İl Müftülüğüne, Hatay İl Müftüsü Mevlüt TOPÇU,

- Hatay İl Müftülüğüne, Bilecik İl Müftüsü Ahmet DİLEK,

- Bilecik İl Müftülüğüne Ahmet AKTÜRKOGLU,

- İzmir İl Müftülüğüne, Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt HALİLOĞLU,

- Adıyaman İl Müftülüğüne Mustafa DÜZGÜNEY,

- Şırnak İl Müftülüğüne Arif YEŞİLOĞLU, atanmıştır.

Adalet Bakanlığında açık bulunan Adalet Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İbrahim ATAKUR atanmıştır.

Türk Patent ve Marka Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 362 nci maddesi gereğince Yusuf Soner ÇİFTÇİOĞLU atanmıştır.

Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Onuncu İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi gereğince Uzm. Dr. Hüseyin Çağrı ŞAHİN atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı;

- Konya 11 Müdürü Abdullah NEŞELİ,

görevden alınmış,

- Konya İl Müdürlüğüne, Yozgat İl Müdürü Arif TOPAL,

- Kilis İl Müdürlüğüne, Kahramanmaraş 11 Müdürü Müslüm Ferdi BOZKURT,

- Kahramanmaraş İl Müdürlüğüne, Kilis 11 Müdürü Emre ÇALĞAN, atanmıştır.

Malta Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Protokol Genel Müdür Yardımcısı Barkın KAYAOGLU atanmıştır.

Papua Yeni Gine Bağımsız Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Bilgin ÖZKAN atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı;

- Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet DEMİRDAĞ,

-Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs BAŞTÜRK,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettişler Soner ULUAY ve Zülküf TEMİN atanmıştır.