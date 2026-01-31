Kredi kartı borcu yapılandıranlara faiz sınırı getirildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan tebliğle kredi kartı borçlarının yapılandırılmasında uygulanacak faiz oranlarına sınırlama getirildi.

Buna göre, yapılandırılan kredi kartı borçlarında bankaların uygulayacağı aylık akdi faiz oranı, belirlenen aylık referans oranının üzerine çıkamayacak. Gecikme durumunda ise mevcut en yüksek gecikme faiz oranı uygulanmaya devam edecek.

Katılım bankaları için ise bu oranlar kar payı ve gecikme cezası oranı olarak geçerli olacak. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI

HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2020/16)'DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2026/6)

MADDE 1- 31/10/2020 tarihli ve 31290 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/16)'in geçici 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) 29/1/2026 tarihli ve 11366 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararının 1 inci maddesi uyarınca kredi kartı borçlarının yapılandırılması halinde uygulanacak aylık akdi faiz oranı, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanarak ilan edilen aylık referans oranı aşamaz. Söz konusu işlemlerde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı ise bu Tebliğin 5 inci maddesi kapsamında belirlenen en yüksek gecikme faiz oranıdır. Bu maddede yer alan faiz oranı ve gecikme faiz oranı ibareleri, katılım bankaları için sırasıyla kar payı oranı ve gecikme cezası oranı olarak uygulanır."

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.