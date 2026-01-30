Yurt dışı gündeliklerine ilişkin yeni karar yayımlandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Maç öncesi saldırı: Trabzonspor otobüsüne zarar verenler yakalandı

Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor-Trabzonspor karşılaşması öncesinde yaşanan olayda, Trabzonspor takım otobüsüne zarar verilmesi üzerine yapılan incelemelerde 2 suça sürüklenen çocuk tespit edilerek yakalandı.

30 Ocak 2026 22:56, Son Güncelleme : 31 Ocak 2026 00:03
Maç öncesi saldırı: Trabzonspor otobüsüne zarar verenler yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Trabzonspor otobüsüne yapılan saldırıyla ilgili açıklama yayımladı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün (30.01.2026), İlimiz Corendon Airlines Park Stadyumu'nda, Antalyaspor - Trabzonspor profesyonel futbol takımları arasında yapılacak müsabaka öncesi Trabzonspor takım otobüsüne yönelik zarar verme olayı ile ilgili Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan incelemelerde olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen 2 suça sürüklenen çocuk yakalanarak haklarında adli tahkikat başlatılmıştır. Sporun birleştirici ruhuna ve fair-play anlayışına aykırı olan bu tür olaylara kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek; sporcularımızın, kulüplerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir eyleme izin verilmeyecektir" denildi.

