Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla üst düzey kadrolara atama yapıldı
Kredi kartı borcu yapılandıranlara faiz sınırı getirildi
Yurt dışı gündeliklerine ilişkin yeni karar yayımlandı
Ekonomistlerin ocak enflasyonu beklentisi yüzde 4,21
Turizm geliri 2025'te rekor kırdı: 65,2 milyar dolara ulaştı
Gümüş ve altın fiyatlarındaki büyük çöküş devam ediyor
Aday memurların işten atılması kolaylaştırıldı mı?
Memur-Sen'den uyarı: Torba yasalar kamu sorunlarını çözmüyor
Bakan Tekin: Reyting denildi, vazgeçildi ama Ailem dizisi 130 milyonu aştı
TÜRK-İŞ açıkladı: İşte yılın ilk açlık ve yoksulluk sınırı!
Bakan Yumaklı açıkladı: Bu alanlarda başvuranlara destek verilecek
Dünya Altın Konseyi'nden ramazan öncesi altın uyarısı: Acele etmeyin!
Yılmaz: Dünyada öğrenci başına en fazla yurdu olan ülkelerden biriyiz
İkinci el fiyatlarındaki artış yavaşladı: Faiz ve kur etkisi
Sektör kampüse girdi: 22 bin öğrenci iş hayatına hazırlandı
Erdoğan'dan CHP'ye: Rüşvet almadıysanız bu telaş hali niye?
314 antrenöre 45 gün ila 12 ay men cezası
Bakan Fidan: ABD ve İran'ı müzakere masasına çağırıyoruz
2026 Yarıyıl Tatili İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları Açıklandı
379 FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
'İhracat ve turizm cari dengedeki iyileşmeyi destekliyor'
Otoyol savaş alanına döndü: 2 ölü, 10 yaralı
Restoran ve kafelerde ek ücret dönemi sona erdi
Asrın felaketinin üstünden 3 yıl geçti
Yılın ilk enflasyon rakamları salı günü açıklanacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
TİHEK'te 'hızlı eleme' dönemi
Esnaf odasında milyonluk kredi usulsüzlüğü: Oda başkanı dahil 19 tutuklama
'Sıkıştırılmış mangal kömürü kullanmayın, zehirleniyorsunuz'
Vali Gül'den ramazan ayı için mesai saatlerinde düzenleme çağrısı
Kanatlı işletmelerine yeni biyogüvenlik zorunluluğu

Tarım ve Orman Bakanlığı tebliğiyle ticari etlik ve yumurtacı kanatlı işletmelerine teknik, hijyen ve salgın önleme kuralları getirildi; kurallara uymayana "biyogüvenlik kısıtı" uygulanarak yeni hayvan girişi durdurulabilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Ocak 2026 00:24, Son Güncelleme : 31 Ocak 2026 00:27
Kanatlı işletmelerine yeni biyogüvenlik zorunluluğu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı "Ticari Etlik ve Yumurtacı Kanatlı İşletmelerinin Biyogüvenlik Kuralları" tebliği yürürlüğe girdi. Tebliğ; organik üretim dahil tavuk, hindi, ördek, kaz, devekuşu ve bıldırcın yetiştiriciliği yapan ticari işletmelerin uyması gereken sağlık, hijyen ve biyogüvenlik şartlarını belirliyor.

Düzenleme; 350+ yumurtacı tavuk, 500+ etlik tavuk, 200+ hindi/ördek/kaz/bıldırcın ve 20+ devekuşu kapasitesindeki işletmeleri kapsıyor. İşletmelerin; çevreleme (çit/tel ve alt duvar), girişlerde uyarı levhası, kıyafet değişimi ve dezenfeksiyon düzenekleri, ziyaretçi/araç kayıtları, su analizleri, haşere-kemirgen mücadelesi, ölü hayvan imhası, gübre yönetimi gibi önlemleri uygulaması isteniyor.

İl/ilçe müdürlükleri işletmeleri denetleyecek; eksik görülen işletmelere süre verilebilecek, eksik giderilmezse Bakanlık sisteminden "biyogüvenlik kısıtı" konularak işletmeye yeni hayvan girişi engellenebilecek. Tebliğ ayrıca kuş gribi gibi salgın risklerinde ek kısıtlar ve yeniden hayvan koyma prosedürleri (gözcü/sentinel uygulamaları) öngörüyor. Mevcut kayıtlı işletmelere bazı fiziki şartlar için 12 ay uyum süresi tanınıyor.

EK- DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKALYINIZ

