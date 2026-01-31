Depremzede mimar, çocukluğunun geçtiği mahalleyi yeniden inşa ediyor

Enes Batur dahil 9 ünlüye uyuşturucudan yakalama kararı
Enes Batur dahil 9 ünlüye uyuşturucudan yakalama kararı
İşte 2025'in en ilginç tüketici şikayetleri
İşte 2025'in en ilginç tüketici şikayetleri
Dev üretim üssü: Cezaevinden günde bin çift ayakkabı çıkıyor
Dev üretim üssü: Cezaevinden günde bin çift ayakkabı çıkıyor
Türklerin yurt dışından konut alımında rekor: İşte en çok konut alınan ülkeler!
Türklerin yurt dışından konut alımında rekor: İşte en çok konut alınan ülkeler!
Market raflarında zam yağmuru: 41 ürünün 33'ünde fiyat arttı
Market raflarında zam yağmuru: 41 ürünün 33'ünde fiyat arttı
Yerel yatırım listesi güncellendi: 81 ilin öncelikleri değişti
Yerel yatırım listesi güncellendi: 81 ilin öncelikleri değişti
UEFA finalleri ve EURO 2032 hazırlıkları KDV istisnasına girdi
UEFA finalleri ve EURO 2032 hazırlıkları KDV istisnasına girdi
En düşük emekli aylığında farkların yatacağı tarih netleşti
En düşük emekli aylığında farkların yatacağı tarih netleşti
Kuver yasaklandı 'yüzde' karmaşası başladı: 'İşçi payı' devam edecek mi?
Kuver yasaklandı 'yüzde' karmaşası başladı: 'İşçi payı' devam edecek mi?
Tapuda yeni dönem başlıyor: Düşük bedel beyanına yakın takip!
Tapuda yeni dönem başlıyor: Düşük bedel beyanına yakın takip!
Dumansız hava sahası genişliyor: Yarı açık alanlar da yasak kapsamına giriyor
Dumansız hava sahası genişliyor: Yarı açık alanlar da yasak kapsamına giriyor
Turistler de şikayetçi: Evde 400, restoranda 4 bin TL!
Turistler de şikayetçi: Evde 400, restoranda 4 bin TL!
BDDK'dan kredi kartı ve kredilere kapsamlı düzenleme
BDDK'dan kredi kartı ve kredilere kapsamlı düzenleme
Kredi kartı borcu yapılandıranlara faiz sınırı getirildi
Kredi kartı borcu yapılandıranlara faiz sınırı getirildi
Yurt dışı gündeliklerine ilişkin yeni karar yayımlandı
Yurt dışı gündeliklerine ilişkin yeni karar yayımlandı
Ekonomistlerin ocak enflasyonu beklentisi yüzde 4,21
Ekonomistlerin ocak enflasyonu beklentisi yüzde 4,21
Turizm geliri 2025'te rekor kırdı: 65,2 milyar dolara ulaştı
Turizm geliri 2025'te rekor kırdı: 65,2 milyar dolara ulaştı
Gümüş ve altın fiyatlarındaki büyük çöküş devam ediyor
Gümüş ve altın fiyatlarındaki büyük çöküş devam ediyor
Aday memurların işten atılması kolaylaştırıldı mı?
Aday memurların işten atılması kolaylaştırıldı mı?
Memur-Sen'den uyarı: Torba yasalar kamu sorunlarını çözmüyor
Memur-Sen'den uyarı: Torba yasalar kamu sorunlarını çözmüyor
Bakan Tekin: Reyting denildi, vazgeçildi ama Ailem dizisi 130 milyonu aştı
Bakan Tekin: Reyting denildi, vazgeçildi ama Ailem dizisi 130 milyonu aştı
TÜRK-İŞ açıkladı: İşte yılın ilk açlık ve yoksulluk sınırı!
TÜRK-İŞ açıkladı: İşte yılın ilk açlık ve yoksulluk sınırı!
Bakan Yumaklı açıkladı: Bu alanlarda başvuranlara destek verilecek
Bakan Yumaklı açıkladı: Bu alanlarda başvuranlara destek verilecek
Dünya Altın Konseyi'nden ramazan öncesi altın uyarısı: Acele etmeyin!
Dünya Altın Konseyi'nden ramazan öncesi altın uyarısı: Acele etmeyin!
Yılmaz: Dünyada öğrenci başına en fazla yurdu olan ülkelerden biriyiz
Yılmaz: Dünyada öğrenci başına en fazla yurdu olan ülkelerden biriyiz
İkinci el fiyatlarındaki artış yavaşladı: Faiz ve kur etkisi
İkinci el fiyatlarındaki artış yavaşladı: Faiz ve kur etkisi
Sektör kampüse girdi: 22 bin öğrenci iş hayatına hazırlandı
Sektör kampüse girdi: 22 bin öğrenci iş hayatına hazırlandı
Erdoğan'dan CHP'ye: Rüşvet almadıysanız bu telaş hali niye?
Erdoğan'dan CHP'ye: Rüşvet almadıysanız bu telaş hali niye?
314 antrenöre 45 gün ila 12 ay men cezası
314 antrenöre 45 gün ila 12 ay men cezası
Bakan Fidan: ABD ve İran'ı müzakere masasına çağırıyoruz
Bakan Fidan: ABD ve İran'ı müzakere masasına çağırıyoruz
Ana sayfaHaberler Yaşam

Depremzede mimar, çocukluğunun geçtiği mahalleyi yeniden inşa ediyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde 8 akrabasını kaybeden 30 yaşındaki mimar Ünzile Çolak, çocukluğunun geçtiği mahallesinin yeniden inşasına yönelik projelerde görev yapıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2026 11:58, Son Güncelleme : 31 Ocak 2026 12:07
Yazdır
Depremzede mimar, çocukluğunun geçtiği mahalleyi yeniden inşa ediyor

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ailesiyle depreme yakalanan Çolak, depremden kısa bir süre sonra kentin yeniden inşası için yürütülen çalışmalara destek vermeye başladı.

Çolak, olası afetlerde benzer kayıpların yaşanmaması amacıyla büyüdüğü Doğukent Mahallesi'nin yeniden inşasında görev alıyor.

Doğukent Evleri'nin bulunduğu alanda inşa edilen 10 bin 50 konut ve 809 iş yerinin yapımında görev alan Çolak, depremzedeleri en kısa sürede güvenli yuvalarına kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Mimar Ünzile Çolak, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ailesiyle birlikte binadan çıkarak güvenli alana geçtiklerini, depremde 8 akrabasını kaybettiğini söyledi.

Deprem anını unutamadığını belirten Çolak, çocukluğunun geçtiği Doğukent Mahallesi'ni yeniden inşa etmenin kendisi için tarifsiz bir duygu olduğunu ifade etti.

Depremden sonra bir mimar olarak yeniden inşa sürecinde görev almayı sorumluluk olarak gördüğünü belirten Çolak, şöyle konuştu:

"Deprem bölgesinin yeniden inşası gündeme geldiğinde, bir mimar olarak burada görev almalıyım diye düşündüm. Sonrasında Emlak Konut bünyesinde, aktif olarak çocukluğumun da geçtiği bir bölge olan Doğukent Mahallesi'nde deprem konutları ve sosyal çevre inşasında görev alıyorum. Emlak Konut bünyesinde çalışmak çok avantajlı çünkü çok detaylı bakıyoruz, bizim düsturumuz şu, vatandaşlarımıza deprem öncesi yaşamlarını aratmayacak şekilde, başta sağlam, kaliteli, konforlu konutlar ve sosyal çevreler inşa etmek. Bu süreçte de gerçekten gece gündüz, hafta içi hafta sonu, nöbetleşe bir şekilde ekiplerimiz sürekli sahada."

Çalıştığı alanda sık sık anılarını hatırladığını anlatan Çolak, "Benim çocukluğum burada geçti, bu sokaklarda oyunlar oynardık. Yani burayı yeniden inşa etmek hem gerçekten üzücü hem de gurur verici. Geçmişimi düşündüğüm zaman zaman üzülüyorum çünkü burada bir tarih yok oldu ama bir yandan da daha sağlam ve daha iyi proje ortaya çıkıyor. Bu da gurur verici." diye konuştu.

Doğukent Mahallesi'nde inşa edilen konutların sosyal donatı alanlarıyla tasarlandığını belirten Çolak, projede çocuklar ve engelli bireyler için erişilebilir alanlara özel önem verildiğini sözlerine ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber