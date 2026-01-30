Bakan Tekin: Reyting denildi, vazgeçildi ama Ailem dizisi 130 milyonu aştı
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
TÜRK-İŞ açıkladı: İşte yılın ilk açlık ve yoksulluk sınırı!
Bakan Yumaklı açıkladı: Bu alanlarda başvuranlara destek verilecek
Dünya Altın Konseyi'nden ramazan öncesi altın uyarısı: Acele etmeyin!
Yılmaz: Dünyada öğrenci başına en fazla yurdu olan ülkelerden biriyiz
Türkiye kara yollarında tarihi eşik: 77 il bölünmüş yolla bağlı
İkinci el fiyatlarındaki artış yavaşladı: Faiz ve kur etkisi
Sektör kampüse girdi: 22 bin öğrenci iş hayatına hazırlandı
Erdoğan'dan CHP'ye: Rüşvet almadıysanız bu telaş hali niye?
314 antrenöre 45 gün ila 12 ay men cezası
Bakan Fidan: ABD ve İran'ı müzakere masasına çağırıyoruz
2026 Yarıyıl Tatili İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları Açıklandı
379 FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
'İhracat ve turizm cari dengedeki iyileşmeyi destekliyor'
Otoyol savaş alanına döndü: 2 ölü, 10 yaralı
Restoran ve kafelerde ek ücret dönemi sona erdi
Altın fiyatlarında sert düşüş! İşte fiyatlar
Asrın felaketinin üstünden 3 yıl geçti
Yılın ilk enflasyon rakamları salı günü açıklanacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
TİHEK'te 'hızlı eleme' dönemi
Esnaf odasında milyonluk kredi usulsüzlüğü: Oda başkanı dahil 19 tutuklama
'Sıkıştırılmış mangal kömürü kullanmayın, zehirleniyorsunuz'
Vali Gül'den ramazan ayı için mesai saatlerinde düzenleme çağrısı
MEB'den okullara 'ilk derste bayrak sevgisi işlensin' talimatı
Bakan Bayraktar: Doğal gaza ve elektriğe şubatta zam yok
TCMB: Eğitim ve kira fiyatları enflasyonu yukarı çekiyor
Erdoğan: Türk Dünyası'nın mührünü bu asra vuracağız
Türkiye'nin diri fay haritası güncelleniyor
TÜRK-İŞ açıkladı: İşte yılın ilk açlık ve yoksulluk sınırı!

TÜRK-İŞ, ocak ayı açlık sınırının 30 bin 143 TL'den, 31 bin 224 TL'ye yükseldiğini açıkladı. Gıda harcamasına ek olarak giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu ihtiyaçların da dahil edildiği yoksulluk sınırı ise 101 bin 706 TL olarak hesaplandı.

TÜRK-İŞ Konfederasyonu, çalışanların geçim koşullarını ve temel gıda fiyatlarındaki değişimi ortaya koyan ocak ayı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre "mutfak enflasyonu" ocakta bir önceki aya göre yüzde 3,58 artarken, on iki aylık artış yüzde 41,08, yıllık ortalama artış ise yüzde 39,79 olarak hesaplandı.

Araştırmaya göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 31 bin 223 TL'ye yükseldi. Bu tutar, açlık sınırının ocak ayı itibarıyla 31 bin TL'yi aştığını ortaya koydu.

Yoksulluk sınırı 101 bin TL'ye çıktı

Gıda harcamasına ek olarak giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu ihtiyaçların da dahil edildiği yoksulluk sınırı ise 101 bin 706 TL olarak hesaplandı.

Bekar çalışanın yaşam maliyeti 40 bin TL'yi geçti

TÜRK-İŞ verilerine göre, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de ocak ayında 40 bin 540 TL'ye yükseldi.

