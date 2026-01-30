TÜRK-İŞ açıkladı: İşte yılın ilk açlık ve yoksulluk sınırı!

TÜRK-İŞ Konfederasyonu, çalışanların geçim koşullarını ve temel gıda fiyatlarındaki değişimi ortaya koyan ocak ayı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre "mutfak enflasyonu" ocakta bir önceki aya göre yüzde 3,58 artarken, on iki aylık artış yüzde 41,08, yıllık ortalama artış ise yüzde 39,79 olarak hesaplandı.

Araştırmaya göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 31 bin 223 TL'ye yükseldi. Bu tutar, açlık sınırının ocak ayı itibarıyla 31 bin TL'yi aştığını ortaya koydu.

Yoksulluk sınırı 101 bin TL'ye çıktı

Gıda harcamasına ek olarak giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu ihtiyaçların da dahil edildiği yoksulluk sınırı ise 101 bin 706 TL olarak hesaplandı.

Bekar çalışanın yaşam maliyeti 40 bin TL'yi geçti

TÜRK-İŞ verilerine göre, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de ocak ayında 40 bin 540 TL'ye yükseldi.