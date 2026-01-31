Yurt dışı gündeliklerine ilişkin yeni karar yayımlandı
Kamu görevlilerinin yurt dışı geçici ve sürekli görevlendirmelerinde ödenecek gündelik tutarlarını düzenleyen yeni karar Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi. 2026 yılı boyunca uygulanacak tutarlar yeniden belirlendi.
Haber Giriş : 31 Ocak 2026 00:04, Son Güncelleme : 31 Ocak 2026 00:06
Kamu personelinin yurt dışı görevleri kapsamında alacağı gündeliklere ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile birlikte, yurt dışına geçici veya sürekli görevle gönderilen kamu görevlilerinin gündelikleri, unvan ve kadro derecelerine göre güncellendi. Yeni uygulama 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.
