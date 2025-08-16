İzmir'de toplu ulaşıma zam
Başkasının bilgileriyle paylaşım yapan kişinin cezası onandı
Türkiye'de Yaşlı Nüfus Artıyor: Gençler Azalıyor
Veliler Okul Alışverişine Zamlı Fiyatlarla Başladı
Evlenecek Gençlere Faizsiz Kredi ve Belediye Destekleri
Abdulkadir Uraloğlu: Yozgat Havalimanı'nı seneye açacağız
Balıkesir'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Karayollarında hız sınırları yeniden belirlenecek
29 ilde FETÖ operasyonu: 49 şüpheli yakalandı
AVM'nin otoparkında yangın: 8 araç zarar gördü
Bakanlık Duyurdu! Sucukta domuz eti, peynirde mantar ilacı
Mobilya ve tasarım dünyası İstanbul'da buluşacak
13 il için sarı uyarı: Fırtınaya dikkat
Karayollarında Hız Sınırı ve İşaretleme Düzenlemesi Genelgesi
16 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
Uzmanı uyardı: Sıcaklıklar hafta sonu etkili olmaya devam edecek
Memurlar pazartesi günü iş bırakıyor
Yasak kalktı: Stüdyo daireler 8 yıl sonra geri dönüyor
Önder Kahveci: Yetersiz tekliflere kapalıyız sonuç almakta kararlıyız
Epözdemir soruşturmasında savcılar yeni isimlerin peşinde
İstanbul taksilerinde yeni dönem: Marka ve model kriterleri değişti
Eğitim Bir-Sen: 'Emeğimiz, ekmeğimiz ve geleceğimiz' için iş bırakıyoruz
Bayındır Memur-Sen, Pazartesi günü iş bırakacak
Memur ve emeklilere yeni teklif: Taban aylığa bin TL zam!
5 Bini Aşkın Orman Yangınına Müdahale Edildi
Roketsan Genel Müdürü İkinci: Vida almamızı bile engelliyorlar
Ankara'da Servis Ücretlerine Yüzde 30 Zam
Tek Kullanımlık Plastikler İçin Kısıtlama Geliyor
Ücretli çalışan sayısı belli oldu!
Evlenecek gençler için faizsiz kredi, indirimli alışveriş ve belediye destekleriyle ilgili tüm detaylar haberimizde.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ağustos 2025 10:25, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2025 10:23
Aile ve Gençlik Fonu Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında faizsiz kredi desteğinden yararlanan 13 bin 903 genç, kendilerine özel tanımlanan indirim kodunu e-Devlet üzerinden oluşturdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi geçtiğimiz yıl hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu projenin Aile Yılı dolayısıyla 81 ilde yaygınlaştırılması müjdesinin ardından ise Türkiye'nin dört bir yanından evlenecek gençler projeye başvurmaya devam ediyor.

Faizsiz Kredi ve Eğitim Desteği

Gençlere 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriliyor. Proje kapsamında aynı zamanda çiftlere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde görevli uzmanlar tarafından evlilik öncesi ve sonrası eğitim ile danışmanlık hizmetleri de sunuluyor.

Belediyelerden Sunulan Destekler

Proje kapsamında sunulan faizsiz kredi desteğine ek olarak, hayatlarını birleştirme yolunda ilk adımlarını atan genç çiftlere, evlilik ve düğün hazırlıkları sürecinde yapacakları alışverişlerde çeşitli indirimlerden yararlanabilmeleri için firma ve esnaflarla iş birliği çalışmaları da devam ediyor.

Yerel İş Birlikleri ve Belediyelerin Katkıları

  • 61 belediye ücretsiz düğün salonu imkanı sunuyor.
  • 35 belediye ücretsiz nikah işlemleri sağlıyor.
  • 10 belediye indirimli düğün salonu imkanı veriyor.
  • 16 belediye beyaz eşya, çeyiz ve mobilya desteği sağlıyor.
  • 12 belediye doğrudan maddi destek sunuyor.
  • 17 belediye nikah cüzdanı ücretini karşılama, ücretsiz fotoğraf çekimi, ulaşım ve konaklama gibi farklı alanlarda destekler sunuyor.
  • 11 belediye evlilik hediyesi veriyor.
  • 6 belediye gelinlik, damatlık ve giyim desteği sağlıyor.

İndirim Anlaşmaları ve Kampanyalar

Yeni evlenecek gençler, evlilik ve düğün hazırlıkları sürecinde yapacakları alışverişler için bugüne kadar yapılan iş birlikleri sonucunda yerel düzeyde 1.098, ulusal düzeyde 39 firma ile yapılan indirim anlaşmasıyla firmaların sunduğu mevcut indirimlere ek olarak %10'dan %35'e varan oranlarda indirimlerden faydalanmaya devam ediyor.

İndirim Kampanyasından Yararlanan Gençler

Söz konusu indirimlerden yararlanmak isteyen 13 bin 903 genç, kendilerine özel tanımlanan indirim kodunu e-Devlet üzerinden oluşturdu. Çiftler, proje kapsamında indirimlerden yararlanmak için e-Devlet üzerinden indirim kodunun nasıl oluşturulacağına ve kampanyalara ilişkin detaylı bilgiye "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/kampanyalar" adresinden ulaşabiliyor.

