Evlenecek Gençlere Faizsiz Kredi ve Belediye Destekleri

Aile ve Gençlik Fonu Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında faizsiz kredi desteğinden yararlanan 13 bin 903 genç, kendilerine özel tanımlanan indirim kodunu e-Devlet üzerinden oluşturdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi geçtiğimiz yıl hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu projenin Aile Yılı dolayısıyla 81 ilde yaygınlaştırılması müjdesinin ardından ise Türkiye'nin dört bir yanından evlenecek gençler projeye başvurmaya devam ediyor.

Faizsiz Kredi ve Eğitim Desteği

Gençlere 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriliyor. Proje kapsamında aynı zamanda çiftlere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde görevli uzmanlar tarafından evlilik öncesi ve sonrası eğitim ile danışmanlık hizmetleri de sunuluyor.

Belediyelerden Sunulan Destekler

Proje kapsamında sunulan faizsiz kredi desteğine ek olarak, hayatlarını birleştirme yolunda ilk adımlarını atan genç çiftlere, evlilik ve düğün hazırlıkları sürecinde yapacakları alışverişlerde çeşitli indirimlerden yararlanabilmeleri için firma ve esnaflarla iş birliği çalışmaları da devam ediyor.

Yerel İş Birlikleri ve Belediyelerin Katkıları

61 belediye ücretsiz düğün salonu imkanı sunuyor.

ücretsiz düğün salonu imkanı sunuyor. 35 belediye ücretsiz nikah işlemleri sağlıyor.

ücretsiz nikah işlemleri sağlıyor. 10 belediye indirimli düğün salonu imkanı veriyor.

indirimli düğün salonu imkanı veriyor. 16 belediye beyaz eşya, çeyiz ve mobilya desteği sağlıyor.

beyaz eşya, çeyiz ve mobilya desteği sağlıyor. 12 belediye doğrudan maddi destek sunuyor.

doğrudan maddi destek sunuyor. 17 belediye nikah cüzdanı ücretini karşılama, ücretsiz fotoğraf çekimi, ulaşım ve konaklama gibi farklı alanlarda destekler sunuyor.

nikah cüzdanı ücretini karşılama, ücretsiz fotoğraf çekimi, ulaşım ve konaklama gibi farklı alanlarda destekler sunuyor. 11 belediye evlilik hediyesi veriyor.

evlilik hediyesi veriyor. 6 belediye gelinlik, damatlık ve giyim desteği sağlıyor.

İndirim Anlaşmaları ve Kampanyalar

Yeni evlenecek gençler, evlilik ve düğün hazırlıkları sürecinde yapacakları alışverişler için bugüne kadar yapılan iş birlikleri sonucunda yerel düzeyde 1.098, ulusal düzeyde 39 firma ile yapılan indirim anlaşmasıyla firmaların sunduğu mevcut indirimlere ek olarak %10'dan %35'e varan oranlarda indirimlerden faydalanmaya devam ediyor.

İndirim Kampanyasından Yararlanan Gençler

Söz konusu indirimlerden yararlanmak isteyen 13 bin 903 genç, kendilerine özel tanımlanan indirim kodunu e-Devlet üzerinden oluşturdu. Çiftler, proje kapsamında indirimlerden yararlanmak için e-Devlet üzerinden indirim kodunun nasıl oluşturulacağına ve kampanyalara ilişkin detaylı bilgiye "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/kampanyalar" adresinden ulaşabiliyor.