Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı

Genel Müdürlüğün Next Sosyal'deki hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarının, ekosisteme zarar vermesi yanında, bunun bir parçası olan yaban hayvanlarını da olumsuz etkilediğine işaret edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle, yangından etkilenen alanlarda 2025-2026 av döneminde avlanmanın yasaklanmasına karar verilmiştir. Yaban hayatının korunması ve ekosistemin sürdürülebilirliği adına, alınan bu karara tüm vatandaşlarımızın hassasiyetle riayet etmesini bekliyor, yasağa uymayanlar hakkında ilgili mevzuat uyarınca cezai işlemler uygulanacağını hatırlatıyoruz."

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldığı programda av yasağına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Orman yangınlarının, o bölgelerdeki yaban hayatını etkilediğine dikkati çeken Yumaklı, "Bu sene avla ilgili yasak getiriyoruz. Çünkü, oradaki hayvanlar, can havliyle başka yerlere kaçıyor. Onların orada avlanmasına sebep olacak bir ortamın kabul edilmesi mümkün değil." ifadelerini kullandı.