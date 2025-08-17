Çanakkale'de orman yangını: 5 köy tahliye edildi, müdahale sürüyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Tayfur ve Cumalı köyleri arasında dün saat 16.28'de başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara doğru ilerledi. Bölgedeki yangına gece boyunca karadan, sabahın ilk ışıklarıyla da havadan yoğun müdahale devam ediyor.

Köyler tahliye edildi, vatandaşlar güvenli alanlara taşındı

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangın nedeniyle tedbir amaçlı 5 köyden 251 vatandaşın tahliye edildiğini açıkladı. Tahliye edilen vatandaşlardan 112'sinin Eceabat Gençlik Konukevi'nde misafir edildiğini belirten Toraman, yangının henüz yerleşim yerlerine ulaşmadığını vurguladı.

Vali Toraman, "Başta orman teşkilatının kahramanları olmak üzere bütün kurumlar yangına karşı mücadeleye devam ediyor. Şu an itibarıyla yangın tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir" dedi.

Havadan ve karadan yoğun müdahale

Yangına, 12 uçak ve 12 helikopterin yanı sıra, 75 arazöz, 20 itfaiye aracı, 16 dozer, 84 farklı araç ve toplam 985 personel müdahale ediyor. Helikopter ve uçaklar günün ilk ışıklarıyla yeniden devreye girerken, karadan müdahale gece boyunca aralıksız sürdü.

Yangın nedeniyle Gelibolu'nun Karainebeyli, Eceabat'ın Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köyleri tedbiren boşaltıldı.

"Kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyoruz"

Vali Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekiplerin yangını kontrol altına almak için büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, "Gece boyunca karadan müdahaleye devam edildi. Havanın aydınlanmasının ardından hava araçları ile yeniden müdahaleye başlandı. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.