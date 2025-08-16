Sağlık-Sen'den bin lira taban aylığı teklifine tepki

Erdoğan: Barış için katkı sağlamaya hazırız
Erdoğan: Barış için katkı sağlamaya hazırız
Gelibolu'da orman yangını: Ekipler seferber oldu
Gelibolu'da orman yangını: Ekipler seferber oldu
İstanbul'da fırtına gemi batırdı
İstanbul'da fırtına gemi batırdı
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı
Çocuğunuza giydirmeyin: Bakanlık resmen yasakladı
Çocuğunuza giydirmeyin: Bakanlık resmen yasakladı
7 ildeki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
7 ildeki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
Resmi İstatistik Programı güncellendi
Resmi İstatistik Programı güncellendi
Bakan Tekin: Norm açığı olan illere 2. il dışı tayin yapılacak
Bakan Tekin: Norm açığı olan illere 2. il dışı tayin yapılacak
İzmir'de toplu ulaşıma zam
İzmir'de toplu ulaşıma zam
Başkasının bilgileriyle paylaşım yapan kişinin cezası onandı
Başkasının bilgileriyle paylaşım yapan kişinin cezası onandı
Türkiye'de Yaşlı Nüfus Artıyor: Gençler Azalıyor
Türkiye'de Yaşlı Nüfus Artıyor: Gençler Azalıyor
Veliler Okul Alışverişine Zamlı Fiyatlarla Başladı
Veliler Okul Alışverişine Zamlı Fiyatlarla Başladı
Evlenecek Gençlere Faizsiz Kredi ve Belediye Destekleri
Evlenecek Gençlere Faizsiz Kredi ve Belediye Destekleri
Abdulkadir Uraloğlu: Yozgat Havalimanı'nı seneye açacağız
Abdulkadir Uraloğlu: Yozgat Havalimanı'nı seneye açacağız
Balıkesir'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Balıkesir'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Karayollarında hız sınırları yeniden belirlenecek
Karayollarında hız sınırları yeniden belirlenecek
29 ilde FETÖ operasyonu: 49 şüpheli yakalandı
29 ilde FETÖ operasyonu: 49 şüpheli yakalandı
AVM'nin otoparkında yangın: 8 araç zarar gördü
AVM'nin otoparkında yangın: 8 araç zarar gördü
Bakanlık Duyurdu! Sucukta domuz eti, peynirde mantar ilacı
Bakanlık Duyurdu! Sucukta domuz eti, peynirde mantar ilacı
Mobilya ve tasarım dünyası İstanbul'da buluşacak
Mobilya ve tasarım dünyası İstanbul'da buluşacak
13 il için sarı uyarı: Fırtınaya dikkat
13 il için sarı uyarı: Fırtınaya dikkat
Karayollarında Hız Sınırı ve İşaretleme Düzenlemesi Genelgesi
Karayollarında Hız Sınırı ve İşaretleme Düzenlemesi Genelgesi
16 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
16 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
Uzmanı uyardı: Sıcaklıklar hafta sonu etkili olmaya devam edecek
Uzmanı uyardı: Sıcaklıklar hafta sonu etkili olmaya devam edecek
Memurlar pazartesi günü iş bırakıyor
Memurlar pazartesi günü iş bırakıyor
Yasak kalktı: Stüdyo daireler 8 yıl sonra geri dönüyor
Yasak kalktı: Stüdyo daireler 8 yıl sonra geri dönüyor
Önder Kahveci: Yetersiz tekliflere kapalıyız sonuç almakta kararlıyız
Önder Kahveci: Yetersiz tekliflere kapalıyız sonuç almakta kararlıyız
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Sağlık-Sen'den bin lira taban aylığı teklifine tepki

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında sunulan bin liralık taban aylığı artış teklifini, marketten bin liraya aldığı ürünleri göstererek eleştirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2025 19:06, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2025 19:09
Yazdır
Sağlık-Sen'den bin lira taban aylığı teklifine tepki

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor. Süreç kapsamında Kamu İşveren Heyeti tarafından daha önce sunulan 2026 yılı için yüzde 10 + yüzde 6 ve 2027 yılı için yüzde 4 + yüzde 4 zam teklifine ek olarak taban aylığa bin lira zam teklif edilmişti. Sağlık-Sen tarafından, sağlık hizmet kolunun tekliflerinin müzakere toplantısı ardından, taban aylığa yapılan bin liralık teklife ilişkin açıklama yapıldı.

"Bin liraya ile alınacak ürünler burada gördüklerinizdir"

Burada konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sağlık ve sosyal hizmet kolundaki müzakerelerin devam ettiğini belirterek, "Kamu işvereniyle bu süreçte toplu sözleşme sürecimiz devam ederken dün Kamu İşveren Heyeti'nin bildiğiniz gibi ilk olarak 2026 yılı için yüzde 10+6, 2027 yılı için yüzde 4+4 teklif etmişti. Dün de taban aylığa bin lira zam teklifi geldi. Değerli arkadaşlar, bin liraya ile alınacak ürünler burada gördüklerinizdir. Hekime, hemşireye, ebeye, paramediğe, hizmetliye, genel idari hizmetler sınıfına, eczacıya, sosyal hizmet uzmanına, psikoloğa, kısacası sağlık ve sosyal hizmet alanında ve tüm memurların arasında, mühendise, öğretmene, bütün çalışanlara reva gördüğü zam buradaki aldıklarımız. Bu kabul edilebilir değildir" açıklamasında bulundu.

"Teklifin tekrar Kamu İşveren Heyeti tarafından değerlendirilmesini istiyoruz"

Doğan, bin liralık alışveriş karşılığında aldığını belirttiği 5 litre yağ, bir koli yumurta, bir paket un, bir paket çay ve bir paket toz şekeri göstererek, "Bu dört kişilik bir aile için kaç gün gider? Bunu Kamu İşveren Heyeti'ne sormuş oluyorum. Bunun hesabını kendileri yapsın. Yani bunun içinde süt yok. Okul açılacak ve kırtasiye giderleri, eğitim giderleri, servis giderleri yok. Yani bu daha mutfağın ocağına bile gitmeyecek şekilde. Bunu tekrar Kamu İşveren Heyeti'nin değerlendirmesini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Kamu İşveren Heyeti'ne talep olarak sunduğumuz 77 talebimiz var"

Doğan, bugün gerçekleştirdikleri toplantıda da Sağlık-Sen olarak verdiklerini ve bu çrçevede Kamu İşveren Heyeti ile müzakerelerini devam ettirdiklerini sözlerine ekleyerek, "Sürecimiz, müzakeremiz devam ediyor. Kamu İşveren Heyeti'ne talep olarak sunduğumuz 77 talebimiz var. Bunların içerisinde 40'a yakın meslek grubu yani hekimi, hemşireyi, sosyal hizmet uzmanı, psikoloğu, laboratuvar tekliflerini, anestezi tekliflerini, bütün meslek gruplarını alakadar eden konular var. Biz bu konuları dersimize iyi çalışarak ve sahadan 11 aylık çalışmanın sürecinde bakanlık yetkililerine sunduk. Tabii bakanlık da bu konuda Kamu İşveren Heyeti de bu konuda çalışmalarını devam ettiriyor" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber