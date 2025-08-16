Sağlık-Sen'den bin lira taban aylığı teklifine tepki

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor. Süreç kapsamında Kamu İşveren Heyeti tarafından daha önce sunulan 2026 yılı için yüzde 10 + yüzde 6 ve 2027 yılı için yüzde 4 + yüzde 4 zam teklifine ek olarak taban aylığa bin lira zam teklif edilmişti. Sağlık-Sen tarafından, sağlık hizmet kolunun tekliflerinin müzakere toplantısı ardından, taban aylığa yapılan bin liralık teklife ilişkin açıklama yapıldı.

"Bin liraya ile alınacak ürünler burada gördüklerinizdir"

Burada konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sağlık ve sosyal hizmet kolundaki müzakerelerin devam ettiğini belirterek, "Kamu işvereniyle bu süreçte toplu sözleşme sürecimiz devam ederken dün Kamu İşveren Heyeti'nin bildiğiniz gibi ilk olarak 2026 yılı için yüzde 10+6, 2027 yılı için yüzde 4+4 teklif etmişti. Dün de taban aylığa bin lira zam teklifi geldi. Değerli arkadaşlar, bin liraya ile alınacak ürünler burada gördüklerinizdir. Hekime, hemşireye, ebeye, paramediğe, hizmetliye, genel idari hizmetler sınıfına, eczacıya, sosyal hizmet uzmanına, psikoloğa, kısacası sağlık ve sosyal hizmet alanında ve tüm memurların arasında, mühendise, öğretmene, bütün çalışanlara reva gördüğü zam buradaki aldıklarımız. Bu kabul edilebilir değildir" açıklamasında bulundu.

"Teklifin tekrar Kamu İşveren Heyeti tarafından değerlendirilmesini istiyoruz"

Doğan, bin liralık alışveriş karşılığında aldığını belirttiği 5 litre yağ, bir koli yumurta, bir paket un, bir paket çay ve bir paket toz şekeri göstererek, "Bu dört kişilik bir aile için kaç gün gider? Bunu Kamu İşveren Heyeti'ne sormuş oluyorum. Bunun hesabını kendileri yapsın. Yani bunun içinde süt yok. Okul açılacak ve kırtasiye giderleri, eğitim giderleri, servis giderleri yok. Yani bu daha mutfağın ocağına bile gitmeyecek şekilde. Bunu tekrar Kamu İşveren Heyeti'nin değerlendirmesini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Kamu İşveren Heyeti'ne talep olarak sunduğumuz 77 talebimiz var"

Doğan, bugün gerçekleştirdikleri toplantıda da Sağlık-Sen olarak verdiklerini ve bu çrçevede Kamu İşveren Heyeti ile müzakerelerini devam ettirdiklerini sözlerine ekleyerek, "Sürecimiz, müzakeremiz devam ediyor. Kamu İşveren Heyeti'ne talep olarak sunduğumuz 77 talebimiz var. Bunların içerisinde 40'a yakın meslek grubu yani hekimi, hemşireyi, sosyal hizmet uzmanı, psikoloğu, laboratuvar tekliflerini, anestezi tekliflerini, bütün meslek gruplarını alakadar eden konular var. Biz bu konuları dersimize iyi çalışarak ve sahadan 11 aylık çalışmanın sürecinde bakanlık yetkililerine sunduk. Tabii bakanlık da bu konuda Kamu İşveren Heyeti de bu konuda çalışmalarını devam ettiriyor" dedi.