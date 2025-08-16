Ahıska Türkleri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektubu

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, yayımladığı mesajda Ahıska Türklerine desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Ahıskalı Türklerin, tarih boyunca her türlü sürgün ve ağır imtihanlarla karşı karşıya kaldığını belirten, Kassanov mesajında şunları kaydetti:

"Tarih boyunca türlü sürgünler ve ağır imtihanlarla karşı karşıya kalan Ahıskalı Türkler, Türkiye Cumhuriyeti'nin engin şefkati, güçlü iradesi ve zatialinizin liderliğinde gösterdiği himaye sayesinde bugün yeniden umutla yarınlara bakabilmektedir. Vatandaşlık hakkı tanınmasından uzun dönem ikamet iznine, iskanlı göç çalışmaları, eğitim, istihdam ve sosyal uyum alanlarında sunulan imkanlara kadar atılan tüm adımlar; milletimizin köklü kardeşlik, vefa ve birlik anlayışının en parlak tezahürleri arasında yer almaktadır".

"Bizleri gönülden onurlandırdınız"

Mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gürcistan Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeyi hatırlatan Kassanov, "Gürcistan Cumhurbaşkanı ile yaptığınız son görüşmede, Ahıskalı Türklerin yıllardır süregelen vatana dönüş talebini güçlü bir şekilde gündeme getirerek, bizlere verdiğiniz tarihi ve vicdani desteği bir kez daha ortaya koymanız, bizleri gönülden onurlandırmıştır. Bu kararlı ve samimi duruşunuz, sürgünün üzerinden geçen 80 yılın ardından yüreğimizde taşıdığımız dönüş arzusunu yeniden alevlendirmiştir." dedi.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Başkanı Kassanov, teşekkür mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Zatialinizin yüksek feraseti, vizyoner liderliği ve uluslararası platformlardaki cesur tutumu, yalnızca Ahıskalı Türkleri değil; gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki Türk ve akraba topluluklarını da onurlandırmakta, milletimize olan inancı ve güveni pekiştirmektedir. Dünyanın birçok noktasında soydaşlarımızın gururla zikrettiği isminiz, bizler için sadece bir lider değil; aynı zamanda bir umut, bir sığınak ve bir yol gösterici anlamı taşımaktadır.