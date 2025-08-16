Putin: Alaska ziyareti faydalı oldu

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin, beraberindeki üst düzey heyetlerle Alaska'nın Anchorage kentinde bir araya geldi.

Rusya ile Ukrayna arasında olası ateşkesi ve ikili ilişkileri ele alan liderlerin "Barışın Peşinde" temasıyla yürütülen görüşmesi tamamlandı. Görüşme, yaklaşık 3 saat sürdü.

Görüşmenin bitmesinin ardından, ABD ile Rus heyetleri arasında yapılması planlanan öğle yemeği iptal edildi.

Putin: Faydalı ve zamanında oldu

Ülkesine döndükten sonra açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Alaska ziyareti faydalı ve zamanında oldu, Trump ile görüşmemiz samimi ve önemliydi" dedi.