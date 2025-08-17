Hız sınırları ne olacak?
Sağlık riski taşıyan çocuk giyim ürünü piyasadan toplatılıyor
Bakanlık ilaç tedariki için 5 yeni model üzerinde çalışıyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de su tükeniyor
Samsun ve Zonguldak'ta orman sınırları değişti!
Büyük Marmara depremi'nin titreşimleri ilk kez duyuldu!
26 yıl geçti! Marmara Depremi şehitleri anıldı
Kocaeli Karamürsel'deki orman yangını tamamen kontrol altında
Erdoğan: Barış için katkı sağlamaya hazırız
İstanbul'da fırtına gemi batırdı
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı
Çocuğunuza giydirmeyin: Bakanlık resmen yasakladı
7 ildeki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
Resmi İstatistik Programı güncellendi
Bakan Tekin: Norm açığı olan illere 2. il dışı tayin yapılacak
İzmir'de toplu ulaşıma zam
Başkasının bilgileriyle paylaşım yapan kişinin cezası onandı
Türkiye'de Yaşlı Nüfus Artıyor: Gençler Azalıyor
Veliler Okul Alışverişine Zamlı Fiyatlarla Başladı
Evlenecek Gençlere Faizsiz Kredi ve Belediye Destekleri
Abdulkadir Uraloğlu: Yozgat Havalimanı'nı seneye açacağız
Balıkesir'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Karayollarında hız sınırları yeniden belirlenecek
29 ilde FETÖ operasyonu: 49 şüpheli yakalandı
AVM'nin otoparkında yangın: 8 araç zarar gördü
Bakanlık Duyurdu! Sucukta domuz eti, peynirde mantar ilacı
Mobilya ve tasarım dünyası İstanbul'da buluşacak
13 il için sarı uyarı: Fırtınaya dikkat
İnşaat sektöründe çalışan sayısı rekor kırdı

Türkiye'de inşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı son 36 ayda kesintisiz arttı. Kahramanmaraş depremleri ve kentsel dönüşüm hamlesiyle inşaat sektöründe istihdam rekor seviyeye ulaştı. Bina inşaatında çalışan sayısı başı çekiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2025 07:10, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2025 07:13
İnşaat sektöründe çalışan sayısı rekor kırdı

İnşaat sektöründeki ücretli çalışan sayısı, yıllık bazda 36 aydır artış göstererek yaklaşık 2 milyon kişiye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayında ücretli çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 15 milyon 925 bin 359 kişiye çıktı. Sektörlere göre dağılım incelendiğinde, özellikle inşaat kategorisindeki artış dikkat çekiyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası bölgede artan konut ihtiyacı ve ülke genelindeki kentsel dönüşüm seferberliği, sektördeki istihdam artışında etkili oldu.

İnşaat Sektöründe Çalışan Sayısındaki Artış

  • Haziran ayında inşaat sektöründe çalışan sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 artarak 1 milyon 903 bin 511 kişiye yükseldi.
  • Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, inşaat sektöründe çalışan sayısı 36 aydır kesintisiz artıyor.
  • Haziran 2022'de yüzde 1,7 gerileyerek 1 milyon 495 bin 697 olan çalışan sayısı, o tarihten bu yana her ay artarak yaklaşık 2 milyon kişiye ulaştı.
  • 36 aylık dönemde, yıllık bazda en büyük artış Ocak 2023'te yüzde 17 ile gerçekleşti.

Sektörde En Çok Çalışan Alanlar

Bina İnşaatı İlk Sırada

  • Sektördeki yaklaşık 2 milyon kişinin 1 milyon 239 bin 781'i "bina inşaatı"nda çalışıyor.
  • 248 bin 454 kişi "bina dışı yapıların inşaatı"nda görev alıyor.
  • 415 bin 276 kişi ise "özel inşaat faaliyetlerinde" istihdam ediliyor.

Bina inşaatı, sektörde en fazla istihdam sağlayan alan olarak öne çıkarken, inşaat sektöründeki istihdam artışının önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.


