İnşaat sektöründe çalışan sayısı rekor kırdı

İnşaat sektöründeki ücretli çalışan sayısı, yıllık bazda 36 aydır artış göstererek yaklaşık 2 milyon kişiye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayında ücretli çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 15 milyon 925 bin 359 kişiye çıktı. Sektörlere göre dağılım incelendiğinde, özellikle inşaat kategorisindeki artış dikkat çekiyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası bölgede artan konut ihtiyacı ve ülke genelindeki kentsel dönüşüm seferberliği, sektördeki istihdam artışında etkili oldu.

İnşaat Sektöründe Çalışan Sayısındaki Artış

Haziran ayında inşaat sektöründe çalışan sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 artarak 1 milyon 903 bin 511 kişiye yükseldi.

Sektörde En Çok Çalışan Alanlar

Bina İnşaatı İlk Sırada

Sektördeki yaklaşık 2 milyon kişinin 1 milyon 239 bin 781'i "bina inşaatı" nda çalışıyor.

nda çalışıyor. 248 bin 454 kişi "bina dışı yapıların inşaatı" nda görev alıyor.

nda görev alıyor. 415 bin 276 kişi ise "özel inşaat faaliyetlerinde" istihdam ediliyor.

Bina inşaatı, sektörde en fazla istihdam sağlayan alan olarak öne çıkarken, inşaat sektöründeki istihdam artışının önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.




