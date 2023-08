Saniyede Bağırsak Çalıştıran Diyet!

KİMCHİ Asyalıların vazgeçilmez turşusu olan kimchi fermente edildikten sonra yemeklerin yanında tüketilen sağlıklı besinlerden biridir. Kimchi, aynı zamanada sindirimi iyileştiren ve bağırsak sağlığını destekleyen probiyotikler ve lif içerir.

Geleneksel Kore yemeği olan Kimchi faydaları saymakla bitmiyor. Güney Koreli 45 yıllık kimçi ustası şef Young- Soon, kimçinin sağlığa faydalarını şöyle anlattı:

"Kimçi, sağlık konusunda her derde derman. Sivilcelerinizi, lekelerinizi kısa sürede geçirir. İçerdiği sebzeler nedeniyle de iyi bir antioksidandır. Yaraları iyileştirmesi için merhemi bile kullanılıyor. Kimçi, Korelilerin uzun ömür sırrı. Her gün bir parça kimçi, sizi daha enerjik, güzel ve sağlıklı yapacak."