Benfica'dan Flaş Kerem Aktürkoğlu Kararı!
Benfica'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı!
-
Fenerbahçe'ye transferi son anda iptal olan Kerem Aktürkoğlu için Benfica cephesinden flaş bir açıklama geldi.
-
Fenerbahçe'ye transferi beklenirken görüşmelerde son anda pürüz çıkan Kerem Aktürkoğlu için Benfica kanadından açıklama geldi.
-
Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğiyle ilgili açıklama yaptı. Milli futbolcunun takım için önemine vurgu yapan Lage şöyle konuştu:
-
MAÇTA ONA GÜVENİYORUM "Kerem Aktürkoğlu, takım için çok önemli. Sanırım veriler şöyle: gol ve asist toplamı 25. Benfica'da mutlu, yeni bir numara seçti, iyi bir başlangıç yaptı. Takıma odaklandığını hissediyorum. Yarınki maçta ona güveniyorum."
-
Benfica yarın Portekiz Ligi'nde Estrela deplasmanına çıkacak. Müsabaka TSİ 22:30'da başlayacak.
16 Ağustos 2025