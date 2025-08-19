MEB'den yeni eğitim öğretim yılında yeni uygulama: Zilsiz Okul
Teklif Kabul Edildi: THY'den Avrupa'ya Dev Yatırım!
Halkbank'tan İstanbul Finans Merkezi ihalesine dair iddialara yalanlama
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Okul kıyafetlerinde devlet okulu-özel okul uçurumu
Türkiye'den 4 şirket 'dünyanın en çok çalışanı olan şirketleri' listesinde
Yargıtay, suç saydı: Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı!
DMM'den 'ormanlar talan ediliyor' iddialarına yalanlama
Kurtulmuş'tan TBMM önünde araç yakılması ile ilgili açıklama
Yönetmelik Değişti: Servis Ücretlerinde Yetki Belediyelere Geçti!
O ilde millet bahçesi kiraya verildi
Otellerde Fiyat Krizi: Erken Rezervasyon Daha Pahalıya Geldi!
Numan Kurtulmuş: TBMM Hiçbir Pazarlığın Konusu Olmaz
Hastanelerde hijyen için QR kodlu yeni dönem
Trafiğe temmuzda 257 bin 471 aracın kaydı yapıldı
Sendika temsilcileri yeniden bakanlığa çağrıldı
Muhittin Böcek'in oğlu da gözaltına alındı
Memurlar Bakanlık Önünde Taş Kaynattı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
TBMM Çankaya Kapısı Yakınında Araç Yandı
MHP lideri Bahçeli'den Özel'in sözlerine tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik: Özel'in Sözleri Siyasetin Konusu Değil
MSB'nin 3 bin 97 sürekli işçi alımında kura sonuçları açıklandı
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı 8 Eylül'de Başlıyor
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polis memuru tutuklandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Araçlara kamera ve takip sistemi zorunluluğu getirildi
TMSF, dev enerji şirketini satışa çıkardı
Otomobil 70 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1'i bebek 5 ölü
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı
Yarışmacının Cevabı Şok Etti

"O kadar kolay olabilir mi?"

  1. Dünyada ve Türkiye'de en çok izlenen yarışmalardan olan Kim Milyoner Olmak ister, bu hafta ATV ekranlarında yine seyircisinin beğenisini kazandı.

  2. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen yarışmaya katılan yarışmacı Fadime Üngören, büyük ödüle sadece üç adım kala öyle bir cevap verdi ki seyircileri ve ünlü sunucuyu şoka uğrattı.

  3. Yarışmaya katılan Fadime Üngören isimli yarışmacı, ikinci baraj sorularını da başarıyla geçti.

  4. ÜÇ ADIM KALMIŞTI Büyük ödüle üç adım kala yarışmacı 300.000 TL değerindeki soruyu açtırdı.

  5. Yarışmacının karşısına, "Hangi ülkenin marşının sözlerinde "İspanya Kralı'na ömür boyu sadakatimi sundum" ifadesi geçer?" sorusu çıktı.

  6. "BU KADAR KOLAY OLABİLİR Mİ?" Oktay Kaynarca yarışmacının cevabı karşısında şaşırıp "Biraz gözden geçirse miydin her şeyi? Bu kadar kolay olabilir mi? 300 bin TL'lik soru" dedi.

  7. Soruya "İspanya" cevabını veren yarışmacı doğru cevabın Hollanda olduğunu öğrenince büyük hayal kırıklığına uğradı.

  8. Yarışmacı 50 bin TL kazanarak yarışmaya veda etti.

19 Ağustos 2025