Yarışmacının Cevabı Şok Etti
"O kadar kolay olabilir mi?"
Dünyada ve Türkiye'de en çok izlenen yarışmalardan olan Kim Milyoner Olmak ister, bu hafta ATV ekranlarında yine seyircisinin beğenisini kazandı.
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen yarışmaya katılan yarışmacı Fadime Üngören, büyük ödüle sadece üç adım kala öyle bir cevap verdi ki seyircileri ve ünlü sunucuyu şoka uğrattı.
Yarışmaya katılan Fadime Üngören isimli yarışmacı, ikinci baraj sorularını da başarıyla geçti.
ÜÇ ADIM KALMIŞTI Büyük ödüle üç adım kala yarışmacı 300.000 TL değerindeki soruyu açtırdı.
Yarışmacının karşısına, "Hangi ülkenin marşının sözlerinde "İspanya Kralı'na ömür boyu sadakatimi sundum" ifadesi geçer?" sorusu çıktı.
"BU KADAR KOLAY OLABİLİR Mİ?" Oktay Kaynarca yarışmacının cevabı karşısında şaşırıp "Biraz gözden geçirse miydin her şeyi? Bu kadar kolay olabilir mi? 300 bin TL'lik soru" dedi.
Soruya "İspanya" cevabını veren yarışmacı doğru cevabın Hollanda olduğunu öğrenince büyük hayal kırıklığına uğradı.
Yarışmacı 50 bin TL kazanarak yarışmaya veda etti.