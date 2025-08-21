Hikayesiyle Yürek Burktu!
Oktay Kaynarca'dan anlamlı teklif
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan genç yarışmacı Başak Yıldırım, hikayesiyle izleyenleri üzdü. Eğitim masraflarını karşılamak için yarışmaya katılan yarışmacıya sunucu Oktay Kaynarca'dan unutulmaz bir destek geldi.
Sunuculuğunu Oktay Kaynarca?nın sunduğu Kim Milyoner Olmak ister yarışmasında duygusal anlar yaşandı.
Kaynarca?nın üstlendiği programda eğitim masraflarını karşılamak amacıyla yarışmaya katılan Başak Yıldırım sözleriyle duygulandırdı.
"Aslında bu yarışmaya katılmamdaki en büyük neden okumak. Okulumu tamamlayabilmek. Yüzde 50 bursla girdim son senem zaten onu çıkarmaya çalışıyorum" diyen Yıldırım 160 bin TL'ye ihtiyacı olduğunu söyledi.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI Başak Yıldırım annesi ve kız kardeşiyle yaşadığını babasını hayatında 5 kere gördüğünü söylerken gözyaşlarını tutamadı. Yarışmada istediği başarıyı gösteremeyen genç yarışmacı 4. elendi.
Genç yarışmacı tam programdan ayrılırken Oktay Kaynarca dayanamadı. Oktay Kaynarca "Bana izin verirsen ben sana burs vermek istiyorum?" deyince Başak Yıldırım, gözyaşlarını tutamadı.
Stüdyodaki izleyiciler de bu anlara tanık olurken, yaşananlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
SOSYAL MEDYADA TAKDİR TOPLADI Birçok kullanıcı, Oktay Kaynarca?nın bu davranışını övgü dolu sözlerle paylaştı. Oktay Kaynarca için sosyal medyada "Helal olsun", "Çok takdir ettim" yorumları yapıldı.