Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Güncellendi
Eski sürücü belgesini yenisi ile değiştirme adımları
Yeni, çipli sürücü belgeleri, son yenileme tarihinden sonra 7 bin 438 lira karşılığında kullanılabilecek. B sınıfı ehliyetler için sürücüler halihazırda 15 TL ödeme ile yenileme yapabiliyor. Sürücü belgesini değiştirecekler ilk olarak NVİ Alo 199 Çağrı merkezinden ya da randevu.nvi.gov.tr adreslerinden randevu oluşturmalılar. İşte, ehliyet yenileme adımları...
EHLİYET YENİLEME SON BAŞVURU TARİHİ
2016 yılında hayata geçirilen yeni tip sürücü belgeleri, çipli özelliği ile birçok konuda kolaylık sağlıyor. Yeni ehliyetlere geçiş süreci ise birçok kez uzatılmıştı. Son olarak 31 Temmuz'da, 15 TL olan eski yenileme ücreti üzerinden değiştirme süresinin uzatıldığı duyurulmuştu. Buna göre eski tip sürücü belgesini yenisi ile değiştirmek için son tarih 31 Ekim oldu.
SÜRÜCÜ BELGESİ YENİLEME ADIMLARI
Eski tip ehliyeti değiştirmek için ilk olarak sürücüler NVİ Alo 199 Çağrı merkezinden ya da randevu.nvi.gov.tr adresleri üzerinden randevu oluşturmalılar.
31 Ekim'e kadar geçerli 15 TL yenileme ücretini anlaşmalı bankalar, vergi dairesi müdürlükleri ve GİB üzerinden ödemeli ve makbuzu saklamalı.
Randevuda istenen belgeler hazırlanmalı:
(Mevcut sürücü belgesi
Sürücü sağlık raporu
Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı ödendiğine dair makbuz
1 adet biyometrik fotoğraf
Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda))
Randevu saatinde Nüfus Müdürlüğünde bulunulmalı.
Kargo süresi ya da bölgede yaşanan yoğunluk nedeniyle kısa süreli gecikmeler yaşanabileceği gibi normal şartlarda yeni ehliyet 10 gün içinde adrese teslim edilir. Bu süre zarfında, NVİ tarafından sürücüye 15 gün geçerli geçici sürücü belgesi verilir.