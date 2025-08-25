Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Güncellendi

EHLİYET YENİLEME SON BAŞVURU TARİHİ

2016 yılında hayata geçirilen yeni tip sürücü belgeleri, çipli özelliği ile birçok konuda kolaylık sağlıyor. Yeni ehliyetlere geçiş süreci ise birçok kez uzatılmıştı. Son olarak 31 Temmuz'da, 15 TL olan eski yenileme ücreti üzerinden değiştirme süresinin uzatıldığı duyurulmuştu. Buna göre eski tip sürücü belgesini yenisi ile değiştirmek için son tarih 31 Ekim oldu.