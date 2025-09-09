Aspirinden Daha Etkili Olduğu Ortaya Çıktı

Lancet?te yayımlanan çalışmada şu ifadelere yer verildi: ?Koroner arter hastalığı olan bireylerde mevcut verilerin kapsamlı analizi, klopidogrelin uzun dönem tekli tedavi olarak aspirine kıyasla daha iyi koruma sağladığını ve ek bir kanama riski oluşturmadığını göstermektedir. Bu etki, klopidogrele düşük yanıt verme olasılığı olan gruplarda dahi tutarlıdır. Bu da sonuçların geniş hasta gruplarına genellenebileceğini gösterir.?