Aspirinden Daha Etkili Olduğu Ortaya Çıktı
çığır açıcı bir araştırmaya göre, klopidogrel adlı kan sulandırıcı ilaç, kalp krizi ve felçleri önlemede aspirinden daha etkili.
-
Lancet dergisinde yayımlanan çalışmada, klopidogrelin yalnızca kalp krizi ve felç riskini azaltmakta aspirinden üstün olduğu değil, aynı zamanda benzer düzeyde kanama riski taşıdığı ortaya kondu. Uzun süredir, klopidogrelin daha fazla kanama yan etkisine yol açabileceği düşünülüyordu. Ancak yeni bulgular, her iki ilacın bu açıdan benzer profillere sahip olduğunu gösterdi.
-
Araştırmacılar, dünya genelinde ölüm ve engelliliğin başlıca nedenlerinden biri olan koroner arter hastalığına sahip yaklaşık 29 bin hastayı takip etti. Kalp damarlarında yağ birikimine bağlı daralmalar, kalp krizi veya felç riskini artırıyor ve bu durumdaki hastalara genellikle yaşam boyu aspirin tedavisi öneriliyor.
-
Ancak çalışma, klopidogrelin bu tür hastalarda uzun vadeli tedavi için daha iyi bir seçenek olabileceğine işaret ediyor. İlacın kalp krizi, felç ve kardiyovasküler ölümler gibi büyük olumsuz olayların riskini aspirine kıyasla yüzde 14 oranında azalttığı görüldü.
-
İlginç bir şekilde, genetik ya da klinik nedenlerle klopidogrele iyi yanıt vermeyen hastalar bile bu ilaçtan, aspirine göre daha fazla fayda sağladı. Bu da klopidogrelin daha geniş hasta gruplarında etkili olabileceğini gösteriyor.
-
Araştırmacılar, bu bulguların dünya genelindeki tedavi rehberlerini etkileyebileceğini belirtiyor. Klopidogrelin yaygın olarak bulunması, jenerik (eşdeğer) formunun mevcut olması ve uygun fiyatlı olması da ilacın sağlık sistemlerinde daha fazla kullanılabilmesinin önünü açıyor.
-
Lancet?te yayımlanan çalışmada şu ifadelere yer verildi: ?Koroner arter hastalığı olan bireylerde mevcut verilerin kapsamlı analizi, klopidogrelin uzun dönem tekli tedavi olarak aspirine kıyasla daha iyi koruma sağladığını ve ek bir kanama riski oluşturmadığını göstermektedir. Bu etki, klopidogrele düşük yanıt verme olasılığı olan gruplarda dahi tutarlıdır. Bu da sonuçların geniş hasta gruplarına genellenebileceğini gösterir.?
-
Araştırmacılar, ilacın maliyet-etkinliğinin değerlendirilmesi ve daha geniş nüfusları kapsayan yeni çalışmalar yapılması gerektiğini vurguluyor.