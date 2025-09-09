Türkiye eğitimde OECD'yi solladı: 5 yaşta %98 okullaşma
Konserin +18'i olur mu?
Antalya Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 20 Gözaltı
Küresel Sumud Filosu'na yeni bir İHA saldırısı düzenlendi
19 ilde FETÖ operasyonu: 53 şüpheli yakalandı!
Çocuklar neden suça sürükleniyor?
Boşanan kadının 300 gün beklemesi kalkıyor mu?
Atıl iş gücü azalıyor!
Bugün hava nasıl olacak?
YKS'de mazeret kayıtları devam ediyor
Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 2025'te %3,5
İhracatta gıda ürünleri yükselişte: Çikolata ve yağ başı çekiyor
Yargıtay'dan emsal karar: Tasarruf finansman sözleşmeleri tüketici işlemidir
Basit usulde yeni dönem: 30 büyükşehirde aynı işi yapanlar eşitlendi!
Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel CHP'den istifa etti
Dev ayakkabı fabrikaları hurda fiyatına satılıyor!
'Resmi araç' kartıyla trafiğe çıkmıştı: Eski Türkiye güzelinin aracına ceza
Bakan Göktaş: Evlilik kredisi miktarı yükseltildi, şartlar esnetildi
YSK'den CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'ne dair karar
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor mu?
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşananlara ilişkin 3 tutuklama
Uzmanı açıkladı: Yağış azalıyor, sıcaklık artıyor
İzmir şehitleri son yolculuklarına uğurlandı
Bakan Kurum açıkladı: 81 ile yeni konut projesi geliyor
Adalet Bakanlığı maaş promosyonu için verilen son teklif
Gülşah'ın sır ölümü: Uzman çavuş adli kontrolle serbest
6 ilde daha hayvan pazarları açılacak
TEPAV'dan ekonomiye uyarı: Riskler büyüyor!
Diyarbakır'da yeni doğan bebekler karıştırıldı
Genç Sağlık Sendikası'ndan promosyon çağrısı
Evlilik Kredisi 250 Bin TL'ye Çıkıyor

Gençlere sağlanan evlilik desteği miktarı arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18-25 yaş arası evleneceklere verilen kredi desteğinin 250 bin liraya çıkacağını duyurdu.

  1. Cumhurbakanı Erdoğan, gençlere verilen evlilik kredisinin miktarının arttırılacağını açıkladı.

  2. Erdoğan, "2026 yılı Ocak ayı itibariyle çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi tutarını 250 bin TL'ye, diğer durumlarda 200 bin TL'ye çıkartıyoruz." dedi.

  3. 48 AY İÇİNDE ÇOCUK SAHİBİ OLANLARA 12 AY ERTELEME Erdoğan ayrıca, "48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmesi durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteliyoruz. Çiftlerin başvurudan önceki 6 aylık ortalama geliri asgari ücretin 2,3 katı olması şartı 2,5 katına çıkartıldı." ifadelerini kullandı.

  4. 150 BİN TL OLARAK UYGULANIYOR Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerden başvurusu onaylanan çiftlere, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriliyor.

  5. BAŞVURU ŞARTLARI NELER? -Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye'de ikamet etmek -Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmaları, -Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamaları -Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalamasının ve son aya ait gelirleri toplamının asgari ücretin 2,3 katından fazla olmaması -Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması -Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak, şartlarını taşıması gerekiyor.

  6. NASIL BAŞVURU YAPILIR? Genç çiftler fona "e-Devlet" yoluyla veya "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/" adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.

9 Eylül 2025