Evlilik Kredisi 250 Bin TL'ye Çıkıyor
Gençlere sağlanan evlilik desteği miktarı arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18-25 yaş arası evleneceklere verilen kredi desteğinin 250 bin liraya çıkacağını duyurdu.
Cumhurbakanı Erdoğan, gençlere verilen evlilik kredisinin miktarının arttırılacağını açıkladı.
Erdoğan, "2026 yılı Ocak ayı itibariyle çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi tutarını 250 bin TL'ye, diğer durumlarda 200 bin TL'ye çıkartıyoruz." dedi.
48 AY İÇİNDE ÇOCUK SAHİBİ OLANLARA 12 AY ERTELEME Erdoğan ayrıca, "48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmesi durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteliyoruz. Çiftlerin başvurudan önceki 6 aylık ortalama geliri asgari ücretin 2,3 katı olması şartı 2,5 katına çıkartıldı." ifadelerini kullandı.
150 BİN TL OLARAK UYGULANIYOR Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerden başvurusu onaylanan çiftlere, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriliyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER? -Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye'de ikamet etmek -Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmaları, -Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamaları -Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalamasının ve son aya ait gelirleri toplamının asgari ücretin 2,3 katından fazla olmaması -Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması -Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak, şartlarını taşıması gerekiyor.
NASIL BAŞVURU YAPILIR? Genç çiftler fona "e-Devlet" yoluyla veya "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/" adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.