Türkiye eğitimde OECD'yi solladı: 5 yaşta %98 okullaşma
Konserin +18'i olur mu?
Antalya Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 20 Gözaltı
Küresel Sumud Filosu'na yeni bir İHA saldırısı düzenlendi
19 ilde FETÖ operasyonu: 53 şüpheli yakalandı!
Çocuklar neden suça sürükleniyor?
Boşanan kadının 300 gün beklemesi kalkıyor mu?
Atıl iş gücü azalıyor!
Bugün hava nasıl olacak?
YKS'de mazeret kayıtları devam ediyor
Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 2025'te %3,5
İhracatta gıda ürünleri yükselişte: Çikolata ve yağ başı çekiyor
Yargıtay'dan emsal karar: Tasarruf finansman sözleşmeleri tüketici işlemidir
Basit usulde yeni dönem: 30 büyükşehirde aynı işi yapanlar eşitlendi!
Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel CHP'den istifa etti
Dev ayakkabı fabrikaları hurda fiyatına satılıyor!
'Resmi araç' kartıyla trafiğe çıkmıştı: Eski Türkiye güzelinin aracına ceza
Bakan Göktaş: Evlilik kredisi miktarı yükseltildi, şartlar esnetildi
YSK'den CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'ne dair karar
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor mu?
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşananlara ilişkin 3 tutuklama
Uzmanı açıkladı: Yağış azalıyor, sıcaklık artıyor
İzmir şehitleri son yolculuklarına uğurlandı
Bakan Kurum açıkladı: 81 ile yeni konut projesi geliyor
Adalet Bakanlığı maaş promosyonu için verilen son teklif
Gülşah'ın sır ölümü: Uzman çavuş adli kontrolle serbest
6 ilde daha hayvan pazarları açılacak
TEPAV'dan ekonomiye uyarı: Riskler büyüyor!
Diyarbakır'da yeni doğan bebekler karıştırıldı
Genç Sağlık Sendikası'ndan promosyon çağrısı
Tatil Bitti: Yaz Sonrası Şehre Dönüş Rutinleri

Uzun yaz tatilinin ardından şehir hayatının temposuna uyum sağlamak zorlayıcı olabilir.

  1. Dinlenip stres attığınız dönem sonrası yoğun tempolu hayatınıza geri dönmek sizi zorlayabilir. İşte bu geçiş sürecinde size yardımcı olabilecek günlük rutinler...

  2. 1- GÜNE ERKEN BAŞLAYIN Geçiş döneminde güne erken başlamak hem günü planlamak hem de uyku düzeni konsunda önemlidir. Bu sebeple günlük motivasyonunuzu sağlayabilmek adına erken kalkmaya dikkat edin.

  3. 2- YAŞAM ALANINIZI DÜZENLEYİN Sonbaharın başladığı bu günlerde oturma odanızı temizlemek, kitaplığınızı yeniden düzenlemek ya da yatak odasında dekorasyon değişiklikleri yapmak sizi rahatlatabilir.

  4. 3- HAFTALIK TAKVİM HAZIRLAYIN Geçiş dönemlerinde planlı olmak sizin işinizi kolaylaştırabilir. Bu sebeple hem iş hem de özel hayatınızda görev dağılımını sağlayabilirsiniz.

  5. 4- HEDEFLERİNİZE ODAKLANIN Yaz boyunca topladığınız güzel enerjiyi sonbahar ve kış hedefleriniz için kullanmaya çalışın. Bir not defteri kullanarak yeni hedefler belirlemek motivasyon sağlayacaktır.

  6. 5- ZİHNİNİZİ RAHATLATIN Çeşitli meditasyon teknikleri, yürüyüş ya da sosyal medyadan uzak durarak stresini azaltabilir ve zihninizi tazeleyebilirsiniz.

10 Eylül 2025