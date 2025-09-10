Tatil Bitti: Yaz Sonrası Şehre Dönüş Rutinleri
Uzun yaz tatilinin ardından şehir hayatının temposuna uyum sağlamak zorlayıcı olabilir.
-
Dinlenip stres attığınız dönem sonrası yoğun tempolu hayatınıza geri dönmek sizi zorlayabilir. İşte bu geçiş sürecinde size yardımcı olabilecek günlük rutinler...
-
1- GÜNE ERKEN BAŞLAYIN Geçiş döneminde güne erken başlamak hem günü planlamak hem de uyku düzeni konsunda önemlidir. Bu sebeple günlük motivasyonunuzu sağlayabilmek adına erken kalkmaya dikkat edin.
-
2- YAŞAM ALANINIZI DÜZENLEYİN Sonbaharın başladığı bu günlerde oturma odanızı temizlemek, kitaplığınızı yeniden düzenlemek ya da yatak odasında dekorasyon değişiklikleri yapmak sizi rahatlatabilir.
-
3- HAFTALIK TAKVİM HAZIRLAYIN Geçiş dönemlerinde planlı olmak sizin işinizi kolaylaştırabilir. Bu sebeple hem iş hem de özel hayatınızda görev dağılımını sağlayabilirsiniz.
-
4- HEDEFLERİNİZE ODAKLANIN Yaz boyunca topladığınız güzel enerjiyi sonbahar ve kış hedefleriniz için kullanmaya çalışın. Bir not defteri kullanarak yeni hedefler belirlemek motivasyon sağlayacaktır.
-
5- ZİHNİNİZİ RAHATLATIN Çeşitli meditasyon teknikleri, yürüyüş ya da sosyal medyadan uzak durarak stresini azaltabilir ve zihninizi tazeleyebilirsiniz.