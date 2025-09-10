Aşk-I Memnu'nun Sırrı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

37 ilin emniyet müdürü değişti
37 ilin emniyet müdürü değişti
Yılmaz'dan 'emlak vergisi' açıklaması: Şikayetlere duyarsız kalamayız
Yılmaz'dan 'emlak vergisi' açıklaması: Şikayetlere duyarsız kalamayız
ATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri değişti
ATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri değişti
OVP ile iş gücünde devrim: Esnek çalışma ve üretim kültürü geliyor
OVP ile iş gücünde devrim: Esnek çalışma ve üretim kültürü geliyor
TOKİ'ye dev destek: Sosyal konut programı 100 milyar liralık bütçeyle başlıyor
TOKİ'ye dev destek: Sosyal konut programı 100 milyar liralık bütçeyle başlıyor
İBB'den toplu taşımaya zam hamlesi! AK Parti'den tepki
İBB'den toplu taşımaya zam hamlesi! AK Parti'den tepki
Eğitim-Bir-Sen'den Milli Eğitim Akademisi için 7 öneri
Eğitim-Bir-Sen'den Milli Eğitim Akademisi için 7 öneri
ASO Başkanından 'vize' çıkışı: Makine almaya bile gidemiyoruz
ASO Başkanından 'vize' çıkışı: Makine almaya bile gidemiyoruz
DMM: Haftada 4 gün mesai iddiaları gerçeği yansıtmıyor
DMM: Haftada 4 gün mesai iddiaları gerçeği yansıtmıyor
CHP Beykoz'da istifa dalgası: Bir meclis üyesi daha istifa etti
CHP Beykoz'da istifa dalgası: Bir meclis üyesi daha istifa etti
Sahte burs tuzakları yayılıyor: Hesap açtırıp bahiste kullandılar
Sahte burs tuzakları yayılıyor: Hesap açtırıp bahiste kullandılar
Depremzedeye 'dostane çözüm': KDK, AFAD'ı ikna etti
Depremzedeye 'dostane çözüm': KDK, AFAD'ı ikna etti
Sahte diploma düzenleyen çeteye operasyon: 46 gözaltı
Sahte diploma düzenleyen çeteye operasyon: 46 gözaltı
TOGG iki ülkede daha satışa hazırlanıyor
TOGG iki ülkede daha satışa hazırlanıyor
AYM karar verdi: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek mi?
AYM karar verdi: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek mi?
İzmir ve Bodrum'da planlı su kesintileri olacak
İzmir ve Bodrum'da planlı su kesintileri olacak
e-YDS başvuruları başladı
e-YDS başvuruları başladı
Öğretmenlikte formasyon tarihe karıştı
Öğretmenlikte formasyon tarihe karıştı
Sahte diploma soruşturmasında duruşma tarihi belli oldu
Sahte diploma soruşturmasında duruşma tarihi belli oldu
586 kişiye 3 milyon lira 'çevre' cezası
586 kişiye 3 milyon lira 'çevre' cezası
Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 1 tutuklama
Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 1 tutuklama
CHP kurultay davası: AYM, görevsizlik başvurusunu reddetti
CHP kurultay davası: AYM, görevsizlik başvurusunu reddetti
İzmir karakol saldırısı: 16 çocuk serbest bırakıldı
İzmir karakol saldırısı: 16 çocuk serbest bırakıldı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
'Okullar enfeksiyon fidesi olabilir'
'Okullar enfeksiyon fidesi olabilir'
Türkiye eğitimde OECD'yi solladı: 5 yaşta %98 okullaşma
Türkiye eğitimde OECD'yi solladı: 5 yaşta %98 okullaşma
Konserin +18'i olur mu?
Konserin +18'i olur mu?
Antalya Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 20 Gözaltı
Antalya Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 20 Gözaltı
Küresel Sumud Filosu'na yeni bir İHA saldırısı düzenlendi
Küresel Sumud Filosu'na yeni bir İHA saldırısı düzenlendi
19 ilde FETÖ operasyonu: 53 şüpheli yakalandı!
19 ilde FETÖ operasyonu: 53 şüpheli yakalandı!

Aşk-I Memnu'nun Sırrı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Bir kez daha final yapacak

  1. Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu, yıllar sonra bir kez daha final yapmaya hazırlanıyor. Sosyal medyanın en çok konuştuğu eski dizilerden olan Aşk-ı Memnu, orijinal hikayesiyle 1975 ve 2023 yıllarında da uyarlanmıştı. 2008 uyarlamasıyla ilgili bazı detaylarsa, yıllar sonra ortaya çıktı.

    Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu, yıllar sonra bir kez daha final yapmaya hazırlanıyor. Sosyal medyanın en çok konuştuğu eski dizilerden olan Aşk-ı Memnu, orijinal hikayesiyle 1975 ve 2023 yıllarında da uyarlanmıştı. 2008 uyarlamasıyla ilgili bazı detaylarsa, yıllar sonra ortaya çıktı.

  2. Aşk-ı Memnu romanın dizi uyarlamasında; romana büyük oranda sadık kalındı. Romanda 18002lü yılların sonunda geçen hikaye, dizide 2008-2010 yılları arasında geçen bir hikaye olarak kurgulanmıştı.

    Aşk-ı Memnu romanın dizi uyarlamasında; romana büyük oranda sadık kalındı. Romanda 18002lü yılların sonunda geçen hikaye, dizide 2008-2010 yılları arasında geçen bir hikaye olarak kurgulanmıştı.

  3. Günümüz uyarlamasında kurgusal karakterlere de yer verilmişti. Bu karakterlerin başında; Nihat'ın ailesi, Nesrin'i eşi, Behlül'ün nişanlısı Elif ile Nihal'in yakın arkadaşı Pelin geliyordu.

    Günümüz uyarlamasında kurgusal karakterlere de yer verilmişti. Bu karakterlerin başında; Nihat'ın ailesi, Nesrin'i eşi, Behlül'ün nişanlısı Elif ile Nihal'in yakın arkadaşı Pelin geliyordu.

  4. Behlül rolü için ilk düşünülen isim Ozan Güven'di. Ancak daha sonra Kıvanç Tatlıtuğ da karar kılındı. Tatlıtuğ o zamana kadar Gümüş ve Menekşe ile Halil dizilerinde başrolde yer almıştı.

    Behlül rolü için ilk düşünülen isim Ozan Güven'di. Ancak daha sonra Kıvanç Tatlıtuğ da karar kılındı. Tatlıtuğ o zamana kadar Gümüş ve Menekşe ile Halil dizilerinde başrolde yer almıştı.

  5. Aynı şekilde Adnan rolü için de ilk düşünülen isim, Selçuk Yöntem'in konservatuvardan da hocası olan Cihan Ünal'dı. İddiaya göre; Ünal, rolü kabul etmedi. Böyle olunca teklif, Selçuk Yöntem'e götürüldü.

    Aynı şekilde Adnan rolü için de ilk düşünülen isim, Selçuk Yöntem'in konservatuvardan da hocası olan Cihan Ünal'dı. İddiaya göre; Ünal, rolü kabul etmedi. Böyle olunca teklif, Selçuk Yöntem'e götürüldü.

10 Eylül 2025