Aşk-I Memnu'nun Sırrı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Bir kez daha final yapacak
Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu, yıllar sonra bir kez daha final yapmaya hazırlanıyor. Sosyal medyanın en çok konuştuğu eski dizilerden olan Aşk-ı Memnu, orijinal hikayesiyle 1975 ve 2023 yıllarında da uyarlanmıştı. 2008 uyarlamasıyla ilgili bazı detaylarsa, yıllar sonra ortaya çıktı.
Aşk-ı Memnu romanın dizi uyarlamasında; romana büyük oranda sadık kalındı. Romanda 18002lü yılların sonunda geçen hikaye, dizide 2008-2010 yılları arasında geçen bir hikaye olarak kurgulanmıştı.
Günümüz uyarlamasında kurgusal karakterlere de yer verilmişti. Bu karakterlerin başında; Nihat'ın ailesi, Nesrin'i eşi, Behlül'ün nişanlısı Elif ile Nihal'in yakın arkadaşı Pelin geliyordu.
Behlül rolü için ilk düşünülen isim Ozan Güven'di. Ancak daha sonra Kıvanç Tatlıtuğ da karar kılındı. Tatlıtuğ o zamana kadar Gümüş ve Menekşe ile Halil dizilerinde başrolde yer almıştı.
Aynı şekilde Adnan rolü için de ilk düşünülen isim, Selçuk Yöntem'in konservatuvardan da hocası olan Cihan Ünal'dı. İddiaya göre; Ünal, rolü kabul etmedi. Böyle olunca teklif, Selçuk Yöntem'e götürüldü.
