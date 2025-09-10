37 ilin emniyet müdürü değişti
Yılmaz'dan 'emlak vergisi' açıklaması: Şikayetlere duyarsız kalamayız
ATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri değişti
OVP ile iş gücünde devrim: Esnek çalışma ve üretim kültürü geliyor
TOKİ'ye dev destek: Sosyal konut programı 100 milyar liralık bütçeyle başlıyor
İBB'den toplu taşımaya zam hamlesi! AK Parti'den tepki
Eğitim-Bir-Sen'den Milli Eğitim Akademisi için 7 öneri
ASO Başkanından 'vize' çıkışı: Makine almaya bile gidemiyoruz
DMM: Haftada 4 gün mesai iddiaları gerçeği yansıtmıyor
CHP Beykoz'da istifa dalgası: Bir meclis üyesi daha istifa etti
Sahte burs tuzakları yayılıyor: Hesap açtırıp bahiste kullandılar
Depremzedeye 'dostane çözüm': KDK, AFAD'ı ikna etti
Sahte diploma düzenleyen çeteye operasyon: 46 gözaltı
TOGG iki ülkede daha satışa hazırlanıyor
AYM karar verdi: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek mi?
İzmir ve Bodrum'da planlı su kesintileri olacak
e-YDS başvuruları başladı
Öğretmenlikte formasyon tarihe karıştı
Sahte diploma soruşturmasında duruşma tarihi belli oldu
586 kişiye 3 milyon lira 'çevre' cezası
Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 1 tutuklama
CHP kurultay davası: AYM, görevsizlik başvurusunu reddetti
İzmir karakol saldırısı: 16 çocuk serbest bırakıldı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
'Okullar enfeksiyon fidesi olabilir'
Türkiye eğitimde OECD'yi solladı: 5 yaşta %98 okullaşma
Konserin +18'i olur mu?
Antalya Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 20 Gözaltı
Küresel Sumud Filosu'na yeni bir İHA saldırısı düzenlendi
19 ilde FETÖ operasyonu: 53 şüpheli yakalandı!
İos 19 Güncellemesi Alacak/Alamayacak Telefonlar

iOS 19 çıkış tarihi

    Apple, bir sonraki işletim sistemi güncellemesinin ayrıntılarını tamamlamaya devam ederken, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca iPhone kullanıcısı cihazlarının uyumlu olup olmayacağını merak ediyor. 2025 Eylül ayında, iPhone 17 serisinin çıkışıyla aynı dönemde yayımlanması planlanan iOS 19, iPhone tarihindeki en iddialı yeniliklerden biri olmayı vaat ediyor. Apple Vision Pro?dan ilham alan görsel bir yeniden tasarımdan, kullanıcıların refahına odaklanan yenilikçi işlevlere kadar, şimdiye kadar bilinenleri sizler için derledik.

    Apple, cihazlarına uzun süreli destek sunmasıyla bilinse de, her yeni iOS sürümü bazı modelleri geride bırakıyor. Bu kez üç iPhone modeli güncelleme dışında kalacak:

    iPhone XR

    iPhone XS

    iPhone XS Max

    2018?de piyasaya çıkan bu modellerde bulunan A12 Bionic çipi, söylentilere göre iOS 19?daki gelişmiş arayüz öğeleri ve yapay zekâ işlevlerini çalıştırmak için yeterli değil. Öte yandan, Cupertino merkezli firmanın yeni sürümü alacağı tahmin edilen cihaz listesi şu şekilde:

    iPhone SE (2. ve 3. nesil)

    iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

    iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

    iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

    iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

    iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

    iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e

    iPhone 17, tüm modeller (iOS 19 yüklü gelecek)

10 Eylül 2025