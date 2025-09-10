İos 19 Güncellemesi Alacak/Alamayacak Telefonlar
iOS 19 çıkış tarihi
İOS 19 ÖZELLİKLERİ NELER?
Apple, bir sonraki işletim sistemi güncellemesinin ayrıntılarını tamamlamaya devam ederken, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca iPhone kullanıcısı cihazlarının uyumlu olup olmayacağını merak ediyor. 2025 Eylül ayında, iPhone 17 serisinin çıkışıyla aynı dönemde yayımlanması planlanan iOS 19, iPhone tarihindeki en iddialı yeniliklerden biri olmayı vaat ediyor. Apple Vision Pro?dan ilham alan görsel bir yeniden tasarımdan, kullanıcıların refahına odaklanan yenilikçi işlevlere kadar, şimdiye kadar bilinenleri sizler için derledik.
Şirkete yakın dahili kaynaklara göre, iOS 19 kullanıcı deneyiminde bir dönüm noktası olacak. Bunun nedeni yalnızca estetik değişiklikler değil; aynı zamanda Apple?ın donanım ekosistemiyle entegrasyonun güçlendirilmesi. Güncelleme, sistemin her köşesinde görsel uyumu önceleyecek. Saydam menüler, yuvarlatılmış ikonlar ve daha yumuşak bir renk paleti, Vision Pro?nun minimalist DNA?sını miras alan en dikkat çekici yeniliklerden bazıları olacak.
Ama bu değişiklikler yalnızca kozmetik düzeyde değil. iOS 19?un yeniden tasarımı, Apple?ın katlanabilir cihazlar konusundaki planlarıyla da örtüşüyor gibi görünüyor. Şirket bu konuda sessizliğini korusa da, kulislerde dolaşan söylentilere göre sistem, halihazırda test aşamasında olan katlanabilir bir iPhone prototipine teknik altyapı sağlayabilir.
HANGİ MODELLER KAPSAM DIŞI KALACAK?
Apple, cihazlarına uzun süreli destek sunmasıyla bilinse de, her yeni iOS sürümü bazı modelleri geride bırakıyor. Bu kez üç iPhone modeli güncelleme dışında kalacak:
iPhone XR
iPhone XS
iPhone XS Max
İOS 19 HANGİ TELEFONLARA GELECEK?
2018?de piyasaya çıkan bu modellerde bulunan A12 Bionic çipi, söylentilere göre iOS 19?daki gelişmiş arayüz öğeleri ve yapay zekâ işlevlerini çalıştırmak için yeterli değil. Öte yandan, Cupertino merkezli firmanın yeni sürümü alacağı tahmin edilen cihaz listesi şu şekilde:
iPhone SE (2. ve 3. nesil)
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max
iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max
iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e
iPhone 17, tüm modeller (iOS 19 yüklü gelecek)