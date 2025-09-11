Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 şüpheli yakalandı
DMM: 'Ormanlar imara açılıyor' ve 'Antalya Kalesi satıldı' iddiaları doğru değil
Ankara Kalecik'te bir günde ikinci deprem
İBB, prim borçlarına karşılık 23 taşınmazı SGK'ye devredecek
AK Parti'de 'rayiç bedel' toplantısı: Vatandaşın hakkı korunacak
Türkiye'de ilk: Faizsiz ev, iş yeri ve araç almada yeni dönem
Ömer Çelik: Suça sürüklenen çocuklara kapsamlı düzenleme yolda
CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin davalar birleştirildi
Uzmanlardan faiz kararı yorumu: İndirimler sürebilir
İş dünyasından TCMB'ye çağrı: Daha hızlı indirimler bekliyoruz
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Mahkemeden CHP Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin karar
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM'de 10 birimde yeni atama
AK Parti'ye 2 belediye başkanı daha katıldı!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İskenderun'da şehit olan askerlerin ölüm nedeni belli oldu
MEB'den Doğa Koleji açıklaması: Eğitim kesintisiz sürecek
MASAK raporları ortaya çıkardı: Suç gelirleri böyle aklanmış
Ülke geneli ortak yazılı sınav tarihleri belli oldu
YÖK'ten 'İstanbul Bilgi Üniversitesi' açıklaması
GSB Yurt Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
363 milyar dolar değerinde altın yastık altında!
Her burs veriyorum diyene kanmayın...
Üniversite öğrencileri için barınma krizi büyüyor!
Yılmaz'dan 'emlak vergisi' açıklaması: Şikayetlere duyarsız kalamayız
ATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri değişti
OVP ile iş gücünde devrim: Esnek çalışma ve üretim kültürü geliyor
TOKİ'ye dev destek: Sosyal konut programı 100 milyar liralık bütçeyle başlıyor
İBB'den toplu taşımaya zam hamlesi! AK Parti'den tepki
Eğitim-Bir-Sen'den Milli Eğitim Akademisi için 7 öneri
Eşref Rüya (Eşref Tek) Yeni Sezon Tarihi Açıklandı

Eşref ve Nisan?in hikayesindeki ikinci perdeye dair ipuçları veren tanıtımla Eşref Rüya (Eşref Tek) yeni sezon tarihi açıklandı.

  1. Eşref Rüya (Eşref Tek) yeni sezon fragmanları paylaşıldı. 17 Eylül Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşacağı ilan edilen fragmana, Çağatay Ulusoy?un hayat verdiği Eşref Tek?in raconu damga vurdu. Üzerinde ?Siz hepiniz Eşref tek? yazılı mezar taşıyla gezdiği görülen Eşref?in, "Alem buysa racon tek" çıkışı, yeni sezonda yaşanacak çekişme ve çatışmanın ilk ipucu oldu.

  2. TANITIMLA VERİLEN İPUÇLARI İkinci sezonun sürpriz isimlerinden Levent Özdilek?in de ilk kez göründüğü tanıtımda, Eşref?in hapishanedeki hayatta kalma mücadelesinin, kimden geldiği bilinmeyen bir istekle farklı bir yöne doğru ilerlediği ortaya çıkıyor.

  3. Özgürlüğün kapısını aralayan bu gelişme, Eşref?in yoluna nasıl devam edeceğini ortaya koyarken, şöhret yolunda ilerleyen Nisan, katıldığı röportajda aşkı ?Var olma sebebimiz, insanın ham maddesi, hayatımızın hatta kainatın yaratılma sebebi? sözleriyle tarif ediyor. ?Şimdi çok uzaklarda? dediği Eşref?le yarım kalan hikayesi, yeni sezonun heyecanlı bekleyişini artırıyor.

  4. "KURALLARI BEN KOYARIM" Senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral?ın kaleme aldığı, Uluç Bayraktar?ın yönettiği ?Eşref Rüya?da, Eşref?in hapishaneye girmesiyle Yetimler?in başına geçen Kadir?in "Burası benim şehrim, kuralları ben koyarım" çıkışı, Yetimler?in gidişatının ne olacağına dair kafalarda soru işaretleri yaratıyor. Eşref?in yeni düzene nasıl meydan okuyacağı ve büyük aşkı Rüya hakkındaki gerçeklerin ne zaman ortaya çıkacağı ise sezonun en büyük merak konusu.

11 Eylül 2025