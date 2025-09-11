Eşref Rüya (Eşref Tek) Yeni Sezon Tarihi Açıklandı

"KURALLARI BEN KOYARIM" Senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral?ın kaleme aldığı, Uluç Bayraktar?ın yönettiği ?Eşref Rüya?da, Eşref?in hapishaneye girmesiyle Yetimler?in başına geçen Kadir?in "Burası benim şehrim, kuralları ben koyarım" çıkışı, Yetimler?in gidişatının ne olacağına dair kafalarda soru işaretleri yaratıyor. Eşref?in yeni düzene nasıl meydan okuyacağı ve büyük aşkı Rüya hakkındaki gerçeklerin ne zaman ortaya çıkacağı ise sezonun en büyük merak konusu.