Uyku İlaçları Hafızayı Olumsuz Etkiliyor
Yeni yayımlanan bir araştırma, bazı uyku ilaçlarının uzun süreli kullanımının, hafıza üzerinde zararlı etkiler yaratabileceğini ortaya koydu.
Sleep adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmada, özellikle yaşlı yetişkinlerde sık reçete edilen benzodiazepinler ve benzodiazepin reseptör agonistlerinin kronik kullanımının etkileri incelendi. Bu ilaçlar beyin aktivitesini yavaşlatarak uykuya geçişi kolaylaştırsa da, yüksek dozda kullanımı vücudun doğal uyku dengesini değiştiriyor.
Daily Mail'de yer alan araştırmada, uyku ilaçlarının özellikle yaşlı bireylerde hafıza kaybı ve bilişsel bozulma gibi olumsuz etkilerle ilişkili olduğu da belirlendi.
Bulgular, uyku ilacı kullanan bireylerin ertesi gün kendilerini neden yorgun, sersemlemiş ya da unutkan hissettiklerine dair ipuçları sunuyor.
İngiliz bilim insanlarına göre, uykusuzluk genellikle yaşam tarzı değişiklikleriyle tedavi edilebiliyor. Her gün aynı saatte uyumak, uyku ortamını karanlık ve sessiz hale getirmek ya da gündüzleri egzersiz yapmak bu değişiklikler arasında yer alıyor. Bunlar işe yaramadığında ise bilişsel davranışçı terapi öneriliyor.