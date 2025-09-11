Boşanma Sonrası Sürpriz Hamle
Yasemin-İzzet Özilhan çiftinin 14 yıllık evliliği sona erdi. Ünlü oyuncunun boşanma sonrası yaptığı hamle, takipçilerinin dikkatini çekti.
Oyuncu Yasemin Özilhan ile iş insanı İzzet Özilhan'ın 14 yıllık evliliği 3 Eylül'de resmen bitti.
Anlaşmalı olarak boşandıklarını açıklayan Yasemin Özilhan, ihanet iddialarını net bir şekilde yalanladı. Ünlü oyuncu, eski eşiyle ilişkisini kızları için ortak bir anlayışta ve uyum içerisinde sürdüreceğini ifade etti.
Doktorlar dizisiyle şöhreti yakalayan ve evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
GÜNLER SONRA SOYADINI DEĞİŞTİRDİ Instagram'da 1,6 milyon takipçisi bulunan ünlü isim, boşandıktan günler sonra sürpriz bir hamleyle gündeme geldi.
40 yaşındaki ünlü isim, sosyal medya profilinde değişikliğe gitti. Soyadını Ergene olarak güncelledi.
11 Eylül 2025