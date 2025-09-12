Veliaht Dizisi Oyuncuları Ve Konusu Açıklandı
Veliaht dizisinin ilk bölümünün yayımlanmasına kısa bir süre kala gözler diziye ilişkin ayrıntılara çevrildi.
FARO ve Gold Film ortaklığında çekilen Veliaht dizisi ekran macerasına başlıyor. Yönetmenliğini Sinan Öztürk?ün üstlendiği, yapımcılığını FARO ve Gold Yapım?ın yaptığı bu güçlü dizi; aile bağları, gizemli geçmişler, iktidar hırsı ve büyük bir aşk hikâyesi ekseninde ilerleyen sürükleyici senaryosuyla öne çıkıyor.
VELİAHT DİZİSİ OYUNCULARI Esenler Otogarı?nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü izleyicilere aktaracak dizinin oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler buluşuyor.
VELİAHT DİZİSİ KONUSU Otogardaki eski gücünü kaybetmeye başlayan ve oğlu yerine geçecek bir veliaht arayan Zülfükar Karslı?nın yolu babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur ile kesişir. Bu karşılaşma başta Zülfikar Karslı?nın oğlu Zafer, kızları Kudret, Derya ve Cennet olmak üzere herkesin hayatını kökünden değiştirecektir.
Otogara Zafer Karslı olarak adım atan Timur, Zafer?in karısı Reyhan ile de karı koca rolü yapmak zorundadır. Ancak oyun zamanla gerçeğe dönüşecek, Karslı Konağı?ndaki iki tutsak Timur ve Reyhan yalanlarla örülü bu dünyada aşkları için savaşmak zorunda kalacaklar.
Akın Akınözü - TİMUR ASLAN Araba tamircisi bir babanın ve aile ekonomisine evde yaptığı işlerle destek olan bir annenin oğlu olan Timur, adaletli ve hayat dolu, mahallede sevilen bir genç olmuştur. Timur?un babası Cengiz, kumar bağımlılığı yüzünden ailesine zor zamanlar yaşatmış, nihayetinde de yıllar önce ortadan kaybolmuştur. Babasının borçlarını ödeyebilmek ve annesiyle kız kardeşine bakabilmek için Makina Mühendisliği bölümünü bırakmak zorunda kalan Timur, Alo Tamir aracıyla mobil tamircilik yapmaya başlamıştır. Zülfikar Karslı ile yolunun kesişmesiyle birlikte, hayatı geri dönülmez bir şekilde değişecektir.
Serra Arıtürk - REYHAN KARSLI Kardeşi Doğa?nın başını belaya sokmasının ardından, çocukluk arkadaşı Zafer ile evlenmiş, Karslı konağının gelini olmuştur. Timur?un konağa gelişiyle Reyhan?ın hayatı da geri dönüşü olmayan bir şekilde değişecektir.
Ercan Kesal - ZÜLFİKAR KARSLI Zülfikar Karslı yıllardır Esenler Otogarı?nın neredeyse imparatoru ve manevi babası olmuştur ama artık güçten düşmektedir. Esenler Otogarı ahalisi Zülfikar?ın yönetiminden memnun değildir ve söz verildiği gibi Zülfikar?ın oğlu Zafer?in veliahtı olarak gelip onun yerine geçmesini istemektedir. Zülfikar yıllardır garanti gördüğü Esenler Otogarı yönetiminin ve iktidarının elinden gitme tehlikesi olduğunun ilk defa farkındadır. Oğlu Zafer yerine geçecek bir oğula ihtiyacı vardır.
Erkan Kolçak Köstendil - YAHYA KAPTAN Yahya, Zülfikar Karslı?nın ortağı Muharrem Kaptan?ın büyük oğludur. Yahya, kendilerini uzaklaştırmak amacıyla verilen Kars Otogarı?ndaki bir küçük yazıhane ve iki otobüsle kariyerine başlayıp İstanbul?a geri gelmiş ve Emniyet Otogarı?nın hakimiyetini ele geçirerek işleri büyütmüştür. Şimdi Emniyet Otogarı tüm ahalisiyle Esenler Otogarı?na taşınmaktadır. Yahya?nın asıl amacı ise Zülfikar Karslı?nın Esenler Otogarı?nda sürdüğü hükümdarlığa son verip babasının intikamını almaktır.