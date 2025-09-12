Neden Sürekli Yorgunum?
Bilim insanları, gündüz aşırı uyku hali (EDS) sorununun biyolojik nedenini keşfetti.
-
eBioMedicine dergisinde yayımlanan çalışma, kronik yorgunlukta diyet ve hormonların önemli rol oynadığını, omega-3 ve omega-6 yağ asitlerinin ise gündüz uyku haline karşı koruyucu olabileceğini gösterdi.
-
Araştırmada, hormonlar ve diyet gibi dış faktörlerden etkilenen 877 doğal metabolit (vücutta bulunan moleküller) üzerinde veri toplandı. 6 bin kişiden alınan kan örnekleri ve katılımcıların gün içinde ne sıklıkta uykuya daldıklarını değerlendirildi.
-
Bulgular, özellikle yağlı balık, yumurta sarısı ve kuruyemiş gibi gıdalarda bulunan omega-3 ve omega-6 yağ asitlerinin, gün içi uyku hali riskini düşürdüğünü belirledi.
-
Buna karşılık, fermente ve fazla olgunlaşmış yiyeceklerde bulunan tiramin adlı başka bir metabolit, özellikle erkeklerde aşırı gün içi uyuklama isteğini artırıyor. Tiraminin gece uykusunu geciktirdiği, bu durumun da gündüz yaşanan uyku halini şiddetlendirebileceği ifade ediliyor.
-
Uzmanlar, elde edilen sonuçların EDS için diyet değişiklikleri gibi potansiyel tedavi hedeflerini ortaya koyduğunu belirtirken, çalışmanın bazı sınırlamaları olduğunu ve bulguların doğrulanması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.