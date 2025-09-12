İmamoğlu'nun sahte diploma yargılaması bugün başlıyor
İskenderun'da şehit olan askerlerin ölüm nedeni belli oldu

Sibel Can'dan Gelinine: Seni Çok Seviyorum

Ünlü şarkıcı Sibel Can, büyük oğlu Engincan'ın eşi Merve Ural'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

  1. Ünlü şarkıcı Sibel Can, Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen büyük oğlu Engincan Ural'ı 2022 yılında evlendirmişti.

  2. Engincan Ural ile uzun yıllar aşk yaşadığı Merve Kaya, Bodrum'da görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.

  3. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan Ural çiftinden kısa bir süre önce bebek müjdesi gelmişti.

  4. SOSYAL MEDYADAN KUTLADILAR Kız bebek bekleyen Merve Ural'ın doğum gününü Melisa Ural ve kayınvalidesi Sibel Can, sosyal medyadan kutladı.

  5. Merve Ural ile bir dizi fotoğrafını paylaşan Melisa Ural, "İyi ki doğdun kız kardeşim, seni çok seviyorum" notunu düştü. Merve Ural da Melisa'ya "Ben de seni çok" diye karşılık verdi.

  6. Sibel Can da geliniyle düğünden bir fotoğrafını paylaşıp "Seni çok seviyorum, iyi ki doğdun" ifadelerini kullandı.

  7. Üç çocuk annesi ünlü sanatçı, ardından gelini ve kızıyla bir fotoğrafını da yayınladı. Sibel Can'ın paylaştığı kareler büyük ilgi gördü.

