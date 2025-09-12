Sibel Can'dan Gelinine: Seni Çok Seviyorum
Ünlü şarkıcı Sibel Can, büyük oğlu Engincan'ın eşi Merve Ural'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
-
Ünlü şarkıcı Sibel Can, Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen büyük oğlu Engincan Ural'ı 2022 yılında evlendirmişti.
-
Engincan Ural ile uzun yıllar aşk yaşadığı Merve Kaya, Bodrum'da görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.
-
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan Ural çiftinden kısa bir süre önce bebek müjdesi gelmişti.
-
SOSYAL MEDYADAN KUTLADILAR Kız bebek bekleyen Merve Ural'ın doğum gününü Melisa Ural ve kayınvalidesi Sibel Can, sosyal medyadan kutladı.
-
Merve Ural ile bir dizi fotoğrafını paylaşan Melisa Ural, "İyi ki doğdun kız kardeşim, seni çok seviyorum" notunu düştü. Merve Ural da Melisa'ya "Ben de seni çok" diye karşılık verdi.
-
Sibel Can da geliniyle düğünden bir fotoğrafını paylaşıp "Seni çok seviyorum, iyi ki doğdun" ifadelerini kullandı.
-
Üç çocuk annesi ünlü sanatçı, ardından gelini ve kızıyla bir fotoğrafını da yayınladı. Sibel Can'ın paylaştığı kareler büyük ilgi gördü.