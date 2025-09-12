Ünlülerin Sitesini Fareler Bastı!
Arda Güler, Demet Akalın ve Kenan Doğulu gibi tanınmış isimlerin yaşadığı Beykoz'daki milyon dolarlık villaların yer aldığı site hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı.
-
Arda Güler, Demet Akalın ve Kenan Doğulu gibi tanınmış isimlerin yaşadığı Beykoz'daki milyon dolarlık villaların yer aldığı site hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; kiraları 900 bin TL, satışları ise 250 milyon lirayı bulan evleri fareler bastı.
-
Birçok ünlü sanatçının gözdesi haline gelen Beykoz'da bir sitede, skandal bir olay yaşandığı iddia edildi.
-
Takvim Gazetesi'nden Şerif Ercan'ın köşe yazısına göre; Kenan Doğulu, Demet Akalın, Berkay Şahin, Burak Özçivit, Çağla Şıkel, Şükran Ovalı, Rüştü Reçber ve Arda Güler gibi çok sayıda yıldız ismin ev sahibi olduğu siteyi fareler bastı.
-
Söz konusu sitede kira bedelinin 300 bin ile 900 bin TL arasında değiştiği bilinirken evlerin fiyatları ise 50 Milyon ile 250 Milyon lira arasında.
-
Site içindeki bazı blokların çevresinde ve yeşil alanlarda fare hareketliliği görülürken ikamet eden isimlere uyarıda bulunulduğu ifade edildi.
-
Ancak kapsamlı bir ilaçlama ve atık yönetimi planı henüz belirlenmedi.
-
Konuya dair ünlü isimlerden ise henüz bir açıklama gelmedi.
-
ARDA GÜLER YENİ EVİ İÇİN 3 MİLYON DOLARI GÖZDEN ÇIKARMIŞTI Milli futbolcu Arda Güler de siteden geçtiğimiz Mayıs ayında 3 milyon dolara 5 katlı bir villa satın almıştı.