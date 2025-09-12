Ünlülerin Sitesini Fareler Bastı!

Arda Güler, Demet Akalın ve Kenan Doğulu gibi tanınmış isimlerin yaşadığı Beykoz'daki milyon dolarlık villaların yer aldığı site hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; kiraları 900 bin TL, satışları ise 250 milyon lirayı bulan evleri fareler bastı.