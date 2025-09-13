Karaciğer Kanserinin Temel Nedenini Keşfetti

Cell Metabolism dergisinde yayımlanan çalışmada, bilim insanları karaciğerin aşırı miktarda şeker ve yağ üretmesine neden olan bir molekülü tanımlayıp izole etmeyi başardı. Prof. Jonathan Schetzer, çalışmanın başyazarı olarak şu açıklamalarda bulundu: ?Bu, yağlı karaciğer hastalığı gibi metabolik hastalıkların tedavisine tamamen yeni bir bakış açısı sunuyor. Hormonları ya da doğrudan karaciğeri hedef almak yerine, zarar vermeden önce mikrobiyal bir yakıt kaynağını durduruyoruz.?