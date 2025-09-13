Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Yeme-içme sektörü ayakta kalma derdinde!
KPSS Alan Bilgisi 1.oturumu başladı
Bakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kesti
'Her dört üniversite mezunundan 1'i işsiz'
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Bayrampaşa Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı
Çıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı
Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi
Erdoğan, AK Parti MKYK'sında konuştu: Çelik Kubbe'nin önemi anlaşıldı
13 Eylül 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
YÖK'ün Veri Analizi Okulu'na başvuru sayısı 135 bini aştı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finalde
AK Parti'den açıklama: Erken seçim olacak mı?
İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıda 7 tutuklama
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında ara karar açıklandı
YSK, CHP ilçe kongreleri ve İstanbul il yönetimi kararlarının gerekçesini açıkladı
Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti: Eğitim-öğretim devam edecek
İtfaiye teşkilatları güçleniyor: Büyükşehirlerde personel sayısı artırıldı
Borsa İstanbul'da sert kayıp, yatırımcı altına yöneldi
İlgi yoğun oldu: Emlak Katılım yarın tüm şubeleriyle hizmet verecek
İBB Meclisinde toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapıldı
Can Holding soruşturmasında Tekfen'deki hisselere de el konuldu
Bakan Tekin: OECD raporları Türkiye'yi 'eğitim devrimi yapan ülke' olarak tanımlıyor
Erdoğan: İstanbul'a olan sevdamız son nefesimize kadar sürecek
DMM'den 'köprü ve otoyollar satılıyor' iddialarına yalanlama
Karaciğer Kanserinin Temel Nedenini Keşfetti

Bilim insanlarına göre zararlı bağırsak bakterileri, ölümcül karaciğer kanseri vakalarındaki artışın arkasındaki gizli etken olabilir.

  1. Karaciğer hastalıkları denildiğinde çoğu kişinin aklına aşırı alkol tüketimi geliyor. Ancak uzmanlar, kötü beslenme gibi unsurların da karaciğerde yağlanmaya neden olabileceğini belirterek uyarıyor. İngiliz Karaciğer Vakfı'na göre, son 50 yılda karaciğer hastalıklarına bağlı ölümler dört katına çıktı. Ancak Kanada'da yapılan yeni bir araştırma, özellikle obez bireylerde, kan şekeri seviyelerini kontrol altına almanın ve karaciğer hasarını azaltmanın yeni bir yolunu ortaya koydu.

  2. Cell Metabolism dergisinde yayımlanan çalışmada, bilim insanları karaciğerin aşırı miktarda şeker ve yağ üretmesine neden olan bir molekülü tanımlayıp izole etmeyi başardı. Prof. Jonathan Schetzer, çalışmanın başyazarı olarak şu açıklamalarda bulundu: ?Bu, yağlı karaciğer hastalığı gibi metabolik hastalıkların tedavisine tamamen yeni bir bakış açısı sunuyor. Hormonları ya da doğrudan karaciğeri hedef almak yerine, zarar vermeden önce mikrobiyal bir yakıt kaynağını durduruyoruz.?

  3. Daily Mail'de yer alan habere göre, Birleşik Krallık'ta her beş kişiden birini etkileyen Metabolik Disfonksiyonla İlişkili Steatotik Karaciğer Hastalığı (MASLD), karaciğerde yağ birikimi sonucu ortaya çıkıyor. Bu durum zamanla iltihaba, ardından da siroza yol açabiliyor.

  4. Tedavi edilmediği takdirde, hastalık karaciğer yetmezliğine veya kansere dönüşebiliyor. Özellikle obez bireyler ve tip 2 diyabet hastaları, risk grubunda yer alıyor. Prof. Philip Newsome, sadece alkolün karaciğerde hasara yol açtığına dair yaygın inancın yanlış olduğuna dikkat çekerek, kontrolsüz kan şekeri ve aşırı yağ birikiminin de aynı sonucu doğurabileceğini vurguladı.

13 Eylül 2025