Karaciğer Kanserinin Temel Nedenini Keşfetti
Bilim insanlarına göre zararlı bağırsak bakterileri, ölümcül karaciğer kanseri vakalarındaki artışın arkasındaki gizli etken olabilir.
Karaciğer hastalıkları denildiğinde çoğu kişinin aklına aşırı alkol tüketimi geliyor. Ancak uzmanlar, kötü beslenme gibi unsurların da karaciğerde yağlanmaya neden olabileceğini belirterek uyarıyor. İngiliz Karaciğer Vakfı'na göre, son 50 yılda karaciğer hastalıklarına bağlı ölümler dört katına çıktı. Ancak Kanada'da yapılan yeni bir araştırma, özellikle obez bireylerde, kan şekeri seviyelerini kontrol altına almanın ve karaciğer hasarını azaltmanın yeni bir yolunu ortaya koydu.
Cell Metabolism dergisinde yayımlanan çalışmada, bilim insanları karaciğerin aşırı miktarda şeker ve yağ üretmesine neden olan bir molekülü tanımlayıp izole etmeyi başardı. Prof. Jonathan Schetzer, çalışmanın başyazarı olarak şu açıklamalarda bulundu: ?Bu, yağlı karaciğer hastalığı gibi metabolik hastalıkların tedavisine tamamen yeni bir bakış açısı sunuyor. Hormonları ya da doğrudan karaciğeri hedef almak yerine, zarar vermeden önce mikrobiyal bir yakıt kaynağını durduruyoruz.?
Daily Mail'de yer alan habere göre, Birleşik Krallık'ta her beş kişiden birini etkileyen Metabolik Disfonksiyonla İlişkili Steatotik Karaciğer Hastalığı (MASLD), karaciğerde yağ birikimi sonucu ortaya çıkıyor. Bu durum zamanla iltihaba, ardından da siroza yol açabiliyor.
Tedavi edilmediği takdirde, hastalık karaciğer yetmezliğine veya kansere dönüşebiliyor. Özellikle obez bireyler ve tip 2 diyabet hastaları, risk grubunda yer alıyor. Prof. Philip Newsome, sadece alkolün karaciğerde hasara yol açtığına dair yaygın inancın yanlış olduğuna dikkat çekerek, kontrolsüz kan şekeri ve aşırı yağ birikiminin de aynı sonucu doğurabileceğini vurguladı.