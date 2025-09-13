Sevda Erginci İle Efe Saydut Evlendi
Sevda Erginci ile Efe Saydut evlendi
Yasak Elma dizisiyle şöhreti yakalayan daha sonra "Uyanış: Büyük Selçuklu", "Elkızı", "Kül Masalı" gibi dizilerde rol alan Sevda Erginci, şimdilerde özel hayatıyla adından söz ettiriyor.
Birkaç gün önce Efe Saydut ile Mardin'de evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü oyuncudan sürpriz bir hamle geldi.
Sevda Erginci, Efe Saydut ile İzmir'de nikah masasına oturdu.
31 yaşındaki ünlü oyuncunun sade nikah törenine arkadaşları katıldı.
Sevda Erginci'nin nikâhından kareler sosyal medyadan yayınladı. Ünlü isim de mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.
13 Eylül 2025