'Şehre Tekrar Hoş Geldin'
Fahriye Evcen'den yaza veda kareleri
-
"Yaprak Dökümü"yle şöhreti yakalayan Fahriye Evcen, "Çalıkuşu" dizisinde rol aldığı Burak Özçivit ile 2017 dünyaevine girdi.
-
Mutlu birlikteliklerini iki çocukla taçlandıran ünlü çift, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
-
Yaz boyu eşi Burak Özçivit ve oğulları Karan ile Kerem'le birlikte keyifli vakit geçiren Evcen, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
-
Uzun süredir herhangi bir projede rol almayan 39 yaşındaki ünlü oyuncu, yaza tatil fotoğraflarıyla veda etti.
-
"BİR DAHAKİ SEFERE GÖRÜŞÜRÜZ" Fahriye Evcen, paylaştığı fotoğraflara "Yaza hafif ve pürüzsüz bir elveda... Bir dahaki sefere görüşürüz ve şehre tekrar hoş geldin" notunu düştü.
-
Ünlü ismin yaza veda karelerine kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.
13 Eylül 2025