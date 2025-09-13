Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Yeme-içme sektörü ayakta kalma derdinde!
KPSS Alan Bilgisi 1.oturumu başladı
Bakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kesti
'Her dört üniversite mezunundan 1'i işsiz'
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Bayrampaşa Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı
Çıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı
Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi
Erdoğan, AK Parti MKYK'sında konuştu: Çelik Kubbe'nin önemi anlaşıldı
13 Eylül 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
YÖK'ün Veri Analizi Okulu'na başvuru sayısı 135 bini aştı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finalde
AK Parti'den açıklama: Erken seçim olacak mı?
İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıda 7 tutuklama
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında ara karar açıklandı
YSK, CHP ilçe kongreleri ve İstanbul il yönetimi kararlarının gerekçesini açıkladı
Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti: Eğitim-öğretim devam edecek
İtfaiye teşkilatları güçleniyor: Büyükşehirlerde personel sayısı artırıldı
Borsa İstanbul'da sert kayıp, yatırımcı altına yöneldi
İlgi yoğun oldu: Emlak Katılım yarın tüm şubeleriyle hizmet verecek
İBB Meclisinde toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapıldı
Can Holding soruşturmasında Tekfen'deki hisselere de el konuldu
Bakan Tekin: OECD raporları Türkiye'yi 'eğitim devrimi yapan ülke' olarak tanımlıyor
Erdoğan: İstanbul'a olan sevdamız son nefesimize kadar sürecek
DMM'den 'köprü ve otoyollar satılıyor' iddialarına yalanlama
Apple'dan İos 26 Duyurusu: Ne Zaman Çıkacak?

iPhone 17?nin lansmanıyla birlikte Apple?ın yeni işletim sistemi iOS 26 de kullanıcıların gündemine girdi.

  1. Apple, "Awe-Dropping" (Hayranlık Uyandıran) adını verdiği etkinlikte iPhone 17 serisinin yanı sıra yeni nesil AirPods ve Apple Watch modellerini tanıttı. Haziran ayında WWDC?de ön gösterimi yapılan iOS 26 güncellemesinin çıkış tarihi ve öne çıkan özellikleri de bu lansmanla birlikte netlik kazandı.

  2. iOS 26 NE ZAMAN ÇIKACAK? Apple, iOS 26 güncellemesini 15 Eylül 2025?te final sürümü olarak yayınlayacağını açıkladı. Bu güncelleme yeni Liquid Glass tasarımıyla geliyor; bazı görsel saydam ve yarı saydam efektlerle arayüz öğeleri daha ?cam gibi? görünecek.

  3. iOS 26 ÖZELLİKLERİ iOS 26, yarı saydam Liquid Glass tasarımıyla modern bir arayüz sunuyor. Mesajlar uygulamasına anket, sohbet arka planları ve gelişmiş çağrı engelleme özellikleri ekleniyor. Fotoğraflar uygulaması yeniden sekmeli navigasyona kavuşurken, kamera tarafında yeni ?Bright? fotoğraf stili geliyor. Games ve Preview adında iki yeni uygulama tanıtılırken, Apple Music?e AutoMix ve şarkı sözü çevirisi desteği ekleniyor. Ayrıca pil yönetimi ve performans tarafında da Apple Intelligence destekli akıllı iyileştirmeler dikkat çekiyor.

  4. iOS 26 ALACAK MODELLER HANGİLERİ? iOS 26 alacak iPhone modelleri şöyle: iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone SE (2. ve 3. nesil) iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max iPhone 16e

  5. iOS 26 ALAMAYACAK MODELLER HANGİLERİ? iPhone XS, XS Max ve XR, iOS 26 ile uyumlu değil. Bu cihazlar güvenlik yamaları dışında artık güncelleme almayacak. iPhone 17 serisi ise doğrudan iOS 26 yüklü gelecek. iOS 26 yapay zeka özellikleri yalnızca iPhone 15 Pro ve daha yeni modellerde kullanılabilecek.

13 Eylül 2025