Apple'dan İos 26 Duyurusu: Ne Zaman Çıkacak?
iPhone 17?nin lansmanıyla birlikte Apple?ın yeni işletim sistemi iOS 26 de kullanıcıların gündemine girdi.
Apple, "Awe-Dropping" (Hayranlık Uyandıran) adını verdiği etkinlikte iPhone 17 serisinin yanı sıra yeni nesil AirPods ve Apple Watch modellerini tanıttı. Haziran ayında WWDC?de ön gösterimi yapılan iOS 26 güncellemesinin çıkış tarihi ve öne çıkan özellikleri de bu lansmanla birlikte netlik kazandı.
iOS 26 NE ZAMAN ÇIKACAK? Apple, iOS 26 güncellemesini 15 Eylül 2025?te final sürümü olarak yayınlayacağını açıkladı. Bu güncelleme yeni Liquid Glass tasarımıyla geliyor; bazı görsel saydam ve yarı saydam efektlerle arayüz öğeleri daha ?cam gibi? görünecek.
iOS 26 ÖZELLİKLERİ iOS 26, yarı saydam Liquid Glass tasarımıyla modern bir arayüz sunuyor. Mesajlar uygulamasına anket, sohbet arka planları ve gelişmiş çağrı engelleme özellikleri ekleniyor. Fotoğraflar uygulaması yeniden sekmeli navigasyona kavuşurken, kamera tarafında yeni ?Bright? fotoğraf stili geliyor. Games ve Preview adında iki yeni uygulama tanıtılırken, Apple Music?e AutoMix ve şarkı sözü çevirisi desteği ekleniyor. Ayrıca pil yönetimi ve performans tarafında da Apple Intelligence destekli akıllı iyileştirmeler dikkat çekiyor.
iOS 26 ALACAK MODELLER HANGİLERİ? iOS 26 alacak iPhone modelleri şöyle: iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone SE (2. ve 3. nesil) iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max iPhone 16e
iOS 26 ALAMAYACAK MODELLER HANGİLERİ? iPhone XS, XS Max ve XR, iOS 26 ile uyumlu değil. Bu cihazlar güvenlik yamaları dışında artık güncelleme almayacak. iPhone 17 serisi ise doğrudan iOS 26 yüklü gelecek. iOS 26 yapay zeka özellikleri yalnızca iPhone 15 Pro ve daha yeni modellerde kullanılabilecek.