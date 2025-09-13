Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
Cumhurbaşkanı'na Hediye Edilen Togg'un Yeni Modeli T10F Özellikleriyle Büyüledi

  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Togg'un yeni satışa çıkan modeli T10F hediye edildi.<p> TOGG Yönetim Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a otomobili Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde teslim etti.

  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, plakasına Cumhurbaşkanlığı forsu takılan Togg'un mavi renkli yeni modeliyle test sürüşü yaparken, araç hakkında bilgi aldı.

  3. Togg'un iki modeli T10X ve T10F'nin Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız aldı.

  4. T10F, dört farklı teknik versiyon ve V1E, V1 ve V2 olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle kullanıcılarla buluşacak. V1E Standart Menzil (RWD), V1 Uzun Menzil (RWD), V2 Uzun Menzil (RWD) ve V2 AWD (çift motorlu, dört çeker) seçenekleri bulunacak. 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş) versiyonlarına sahip olacak araç, 350 kilometreye ve 623 kilometreye varan menziller sunacak. 700 Nm tork üreten çift motorlu T10F AWD (dört çeker) versiyonu ise 88,5 kWh bataryasıyla 523 km WLTP menzile ulaşacak.

  5. T10F'te uzaktan güncellemelerle (OTA: over-the-air) sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemleri yer alıyor. T10F 7 adet hava yastığı, dayanıklı ve sağlam altyapısıyla her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlıyor.

  6. Aracın, trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi ve şeritten ayrılma ikazı gibi özellikleri bulunuyor. T10F, aynı zamanda V2 donanım seviyesinde çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, gelişmiş elektronik denge kontrolü gibi özellikleri standart, otomatik park asistanını ise opsiyon olarak sunuyor. T10F, hızlı şarjla 30 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20'den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor.

  7. T10F'in yeni dış renkleri "Urla" ve "Mardin" de Türkiye'nin güzelliklerinden ilhamla tasarlandı. T10F'in yeni rengi Urla, Ege'nin dinginliğini ve rafine zevklerini yansıtıyor. Urla yeşili, Ege'nin sakin gücünü T10F'in modern tasarımıyla buluşturarak kullanıcılarına yolculuklarında eşsiz bir doğallık katıyor. T10F'in yeni mavi rengi Mardin'in ilhamı ise Anadolu'nun kadim şehrinin tatlı mirası mavi badem şekerinden alındı.

  8. T10F tıpkı T10X gibi Togg'un dijital platformu Trumore ile bağlantılı bir deneyim sunacak. Kullanıcılar Trumore ile fintek, insurtek, blokzinciri, IoT, yapay zeka gibi yeni nesil teknolojilerle kişiselleştirilmiş, kullanıcı odaklı, akıllı ve empatik bir deneyimin parçası olacak.

13 Eylül 2025