Kaygıyla Baş Etmenin Yolu
Daha iyi hissetmenizi sağlayacak 5 hobi
Bazen mutluluğun anahtarı sakin ve rahat bir zihindedir. Tekrar eden düşünceler ve gündelik telaştan kurtulmak için kendinize bir hobi edinebilirsiniz.
1- BİTKİ YETİŞTİRMEK Doğayla bağ kurmak ve bitkilerinizle ilgilenmek için zaman ayırmak, kendinizi daha rahat hissetmenize yardımcı olabilir. Bunun için bir bahçeniz olmanıza gerek yok, salonunuzdaki saksı bitkisiyle ilgilenmek bile ruh halinizi iyileştirecek ve stresinizi azaltacaktır.
2- YEMEK PİŞİRMEK Yemek pişirirken pür dikkat hazırlığa odaklanmak her şeyden uzaklaşmanızı sağlayacaktır. Aynı zamanda yaratıcılığınızı kullanıp hazırladığınız tabak, lezzetli bir yemek yemenize yardımcı olacaktır.
3- YAZMAK/ GÜNLÜK TUTMAK Günlük tutmak, duygularınızı ifade etmenin ve anlamanın bir yoludur. Zihniniz hızla çalıştığında ve kaygınız arttığında bunları yazıya dökmek hem sizi rahatlatacak hem de çözüm bulmanıza yardımcı olacaktır.
4- EGZERSİZ YAPMAK Egzersiz yapmak, beyninizin stresle daha iyi başa çıkmasına yardımcı olarak ruh sağlığınızı iyileştirebilir. Bu sebeple yoga, yürüyüş gibi bir aktiviteyi hayatına dahil etmek daha dingin olmanı sağlayabilir.
5- EL SANATLARIYLA MEŞGUL OLMAK Örgü örmek, seramik yapmak ya da yağlı boya yapmak gibi ilginizi çeken bir alana yoğunlaşmak; içinizde sıkışıp kalan duygu ve düşüncelerinizi dışa vurmanıza; dolayısıyla bunlardan kurtulmanıza yardımcı olabilir.