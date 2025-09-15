Kirlenmek İyidir
Yasemin Şefkatli'den ikiz oğullarıyla yeni kare
İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında dünyaevine girdi.
Mutlu birlikteliklerini geçtiğimiz yıl bebekle taçlandıran ünlü çift, ikiz oğullarına İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdi.
Oğullarıyla yakından ilgilenen ve onlarla sık sık paylaşım yapan Şefkatli, son olarak boyalarla oynadıkları anı gözler önüne serdi.
Mavi ve kırmızı boyalarla bacaklarını boyayan Ayel ve Emir'i paylaşan ünlü isim, "Kirletin oğlum, kirlenmek iyidir" ifadelerini kullandı.
Ardından bir paylaşım daha yapan Yasemin Şefkatli, "Ayel güneş kremi zannetti herhalde" dedi. Şefkatli ve oğullarının keyifli anları büyük ilgi gördü.
