Kirlenmek İyidir

Ardından bir paylaşım daha yapan Yasemin Şefkatli, "Ayel güneş kremi zannetti herhalde" dedi. Şefkatli ve oğullarının keyifli anları büyük ilgi gördü.

Mavi ve kırmızı boyalarla bacaklarını boyayan Ayel ve Emir'i paylaşan ünlü isim, "Kirletin oğlum, kirlenmek iyidir" ifadelerini kullandı.

Oğullarıyla yakından ilgilenen ve onlarla sık sık paylaşım yapan Şefkatli, son olarak boyalarla oynadıkları anı gözler önüne serdi.

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında dünyaevine girdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net