Doktordan Akılalmaz Tuzak İddiası
Eşi ve çocuğu öldü
Samsun'un Bafra ilçesinde 12 Eylül'de Altınkaya Barajı yolunda doktor S.K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edilen otomobil, Kızılırmak Nehri?ne uçtu.
S.K.'nın eşi Gülşah Karaman Kıyak (31) ile oğulları Alperen (3), boğuldu. Araçtan çıkabilen doktor S.K. ise olayı yaralı halde atlattı.
TEHDİT İDDİASI Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmada, Gülşah Karaman Kıyak?ın olaydan kısa süre önce cep telefonundan ailesine "Beni tehdit ediyor" diye mesaj gönderdiği iddia edildi.
TUTUKLANDI Bu gelişme üzerine gözaltına alınan doktor S.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
TABUTA SARILIP GÖZYAŞI DÖKMÜŞ Öte yandan S.K., eşi ve çocuğunun cenaze töreninde tabuta sarılarak gözyaşı dökmüştü.