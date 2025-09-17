Doktordan Akılalmaz Tuzak İddiası

SORUŞTURMA SÜRÜYOR Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

TUTUKLANDI Bu gelişme üzerine gözaltına alınan doktor S.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

TEHDİT İDDİASI Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmada, Gülşah Karaman Kıyak?ın olaydan kısa süre önce cep telefonundan ailesine "Beni tehdit ediyor" diye mesaj gönderdiği iddia edildi.

S.K.'nın eşi Gülşah Karaman Kıyak (31) ile oğulları Alperen (3), boğuldu. Araçtan çıkabilen doktor S.K. ise olayı yaralı halde atlattı.

